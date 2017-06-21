Омский "Иртыш" покинули три футболиста

Официальный сайт "речников" сообщил о расставании сразу с тремя игроками: защитником Игорем Ивановым, полузащитниками Александром Струковым и Александром Заславским. О новом месте работы футболистов не сообщается.

Самым опытным из этого трио является 27-летний воспитанник омской СДЮСШОР "Динамо" Иванов, защищавший цвета главной команды Прииртышья на протяжении 6 сезонов. Его послужной список в "Иртыше" насчитывает 118 игр и 5 забитых мячей. Двадцатидвухлетний Струков, также являющийся выпускником динамовской школы, за два года пребывания в рядах "речников" принял участие в 24 матчах. Его коллега по амплуа Заславский дебютировал за омичей в нынешнем сезоне и ограничился одной сыгранной встречей.

Напомним, что ранее дружину Александра Дереповского покинул лучший снайпер команды в сезоне 2016/2017 Вадим Ларионов.