Омский "Иртыш" покинули три футболиста
Спорт  •  21 июня 2017, 08:15, последнее обновление 21 июня 2017, 09:31  •  печать

Омский "Иртыш" покинули три футболиста

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Об уходе из клуба заявили Игорь Иванов, Александр Струков и Александр Заславский.

Официальный сайт "речников" сообщил о расставании сразу с тремя игроками: защитником Игорем Ивановым, полузащитниками Александром Струковым и Александром Заславским. О новом месте работы футболистов не сообщается.

Самым опытным из этого трио является 27-летний воспитанник омской СДЮСШОР "Динамо" Иванов, защищавший цвета главной команды Прииртышья на протяжении 6 сезонов. Его послужной список в "Иртыше" насчитывает 118 игр и 5 забитых мячей. Двадцатидвухлетний Струков, также являющийся выпускником динамовской школы, за два года пребывания в рядах "речников" принял участие в 24 матчах. Его коллега по амплуа Заславский дебютировал за омичей в нынешнем сезоне и ограничился одной сыгранной встречей.

Напомним, что ранее дружину Александра Дереповского покинул лучший снайпер команды в сезоне 2016/2017 Вадим Ларионов.

Теги  •  #Александр Струков #ФК Иртыш #футбол

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  21 июня 2017, 09:04

Жаль, что из команды уходят свои воспитанники, хотя и понятно, что у каждого свои причины, которые нужно уважать.

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