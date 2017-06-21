Победители омских скачек получат 1 млн 50 тысяч рублей

Губернатор Омской области Виктор Назаров распорядился выплатить победителям конноспортивных соревнований "Большой Сибирский круг" 1 млн 50 тыс. руб.

Согласно документу, призов будет девять. При розыгрыше кубков Правительства Омской области, Законодательного собрания, Минсельхозпрода и Минспорта Омской области максимальный размер выигрыша составит по 200 тыс. руб. По 50 тыс. руб. получат победители спортивных заездов, мемориальной программы в честь выдающихся наездников и обладатели призов конного завода и города Омска.

Второй этап "Большого Сибирского круга" состоится 16 июля на омском ипподроме. В соревнованиях примут участие лучшие наездники и лошади Сибири и Казахстана. Отметим, соревнования состоятся уже в 11 раз.