На омском ипподроме пройдут юбилейные скачки

На рабочем совещании оргкомитета обсуждались вопросы подготовки и празднования юбилея Омского ипподрома, старейшего в Сибири. Оценено состояние беговых дорожек, помещений для приёма гостей, зрительские трибуны. Уже проведён капитальный ремонт фасада главного здания, заменена кровля, реконструированы лестничные марши и трибуны. Руководитель Омского ипподрома Андрей Першин заявил, что в обновление инфраструктуры вложено семь миллионов рублей и в дальнейшем планируется продолжить модернизацию конюшен, малого административного здания, беговых дорожек.

Как сообщает портал областного правительства, празднование 130-летия Омского ипподрома начнётся 25 июня в 12:00. Губернатор Омской области Виктор Назаров вручит награды лучшим наездникам, конезаводчикам и ветеранам. В 13:00 дадут старт юбилейным соревнованиям. В планах бегового дня - заезды на призы "130-летия Омского ипподрома" и "90-летия племенного конезавода Омский", заезды на приз ОАО "Российские ипподромы" и так называемые "исторические награды", например, в честь омских заводчиков лошадей Липатниковых.

Добавим, что в этом году после многолетнего перерыва вновь заработал тотализатор. Омский ипподром получил лицензию на проведение "конной лотереи" по новым правилам. Для желающих сделать ставки оформляются дебетовые карточки при наличии паспорта.

Напомним, в нынешнем году открытие сезона на ипподроме было сорвано. Бастовали конезаводчики. Они были недовольны тем, что акционерное общество "Российские ипподромы" не вкладывает средства в развитие омского ипподрома.