Виталина Бацарашкина дважды завоевала серебро на Кубке мира
Спорт  •  14 июня 2017, 15:25  •  печать

Виталина Бацарашкина дважды завоевала серебро на Кубке мира

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Омский стрелок Бацарашкина стала обладательницей двух серебряных наград на соревнованиях в Азербайджане. Омичка взяла медали в индивидуальном и командном состязаниях.

Серебряный призёр Олимпийских игр - 2016 в Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина приняла участие в соревнованиях на этапе Кубка мира в Азербайджане. На соревнования, проходящие в Габале, собрались сильнейшие стрелки планеты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Омская спортсменка выиграла в олимпийском упражнении "пневматический пистолет, дистанция 10 метров". Бацарашкина показала результат 386 очков из 400, и стала в финале второй. Её результат составил 236,1 очка.

Вторую медаль омичка завоевала в упражнении "пневматический пистолет, смешанные команды". Она выступила вместе со спортсменом из Санкт-Петербурга Владимиром Гончаровым. В квалификации россияне набрали 479 очков из 500 и прошли в полуфинал, где выиграли с результатом 239,4 очка. Соперниками наших спортсменов были атлеты из Индии.

Теги  •  #Виталина Бацарашкина #кубок мира #серебро

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