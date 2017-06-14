Омичей позвали на четырёхчасовой йога-марафон
Спорт  •  14 июня 2017, 16:24  •  печать

Омичей позвали на четырёхчасовой йога-марафон

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В Омске в воскресенье пройдёт "Йога-марафон". Омичам предложили заняться йогой всей семьей.

18 июня, с 10:00 до 14:00 на стадионе в парке 300-летия Омска состоится "Йога-марафон". Мероприятие будет посвящено Международному дню йоги.

Стать участником "Йога-марафона" сможет каждый вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. В программе марафона запланирована открытая йога-сессия, на которой тренеры и инструкторы покажут омичам асаны и комплексы упражнений из различных областей йоги: хатха-йоги, йоги для всей семьи и беби-йоги. Все занятия будут бесплатными. Омичам напоминают, что на мероприятие с собой нужно взять коврик.

- Занятия йогой обеспечивают целостный подход к здоровью, - прокомментировал директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Михаил Расин. - В нашем городе стало уже хорошей традицией проведение "Йога-марафона". Ежегодно наблюдается тенденция увеличения числа участников, проявляющих интерес к практикам различных направлений йоги. Приятно, что древняя индийская традиция по укреплению здоровья человека актуальна и в современном мире.

Напомним, что 3 июня в Омске стартовал проект "Йога в парках и фитнес-зарядки". В течение всего летнего периода омичи могут бесплатно позаниматься йогой и фитнесом под руководством профессиональных тренеров.

Теги  •  #йога #марафон #парк #спорт

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Комментарии
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Ирина Новикова  •  14 июня 2017, 16:50

Как здорово, такие занятия не только укрепят здоровье и подымут настроение, но и крепче сплотят семьи, которые придут на этот тренинг.

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