Омичей позвали на четырёхчасовой йога-марафон

18 июня, с 10:00 до 14:00 на стадионе в парке 300-летия Омска состоится "Йога-марафон". Мероприятие будет посвящено Международному дню йоги.

Стать участником "Йога-марафона" сможет каждый вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. В программе марафона запланирована открытая йога-сессия, на которой тренеры и инструкторы покажут омичам асаны и комплексы упражнений из различных областей йоги: хатха-йоги, йоги для всей семьи и беби-йоги. Все занятия будут бесплатными. Омичам напоминают, что на мероприятие с собой нужно взять коврик.

- Занятия йогой обеспечивают целостный подход к здоровью, - прокомментировал директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Михаил Расин. - В нашем городе стало уже хорошей традицией проведение "Йога-марафона". Ежегодно наблюдается тенденция увеличения числа участников, проявляющих интерес к практикам различных направлений йоги. Приятно, что древняя индийская традиция по укреплению здоровья человека актуальна и в современном мире.

Напомним, что 3 июня в Омске стартовал проект "Йога в парках и фитнес-зарядки". В течение всего летнего периода омичи могут бесплатно позаниматься йогой и фитнесом под руководством профессиональных тренеров.