Омские болельщики смогут почтить память Анатолия Бардина

В память бывшего президента и генерального менеджера ХК "Авангард" в Омске установили памятные доски.

Сегодня, 5 июня, у "Арены Омск" и хоккейного центра "Авангард" появились мемориальные стенды, посвящённые экс-президенту и генеральному менеджеру клуба Анатолию Бардину. Здесь же установлены постаменты для цветов.

Напомним, Анатолий Бардин скончался на 62-ом году жизни 2 июня в Германии после продолжительной болезни. В общей сложности он проработал в омском клубе 15 лет. До назначения в хоккейный клуб "Авангард" Бардин работал тренером и судьёй международной категории.

Фото: пресс-служба ХК "Авангард"