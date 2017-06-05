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Омские болельщики смогут почтить память Анатолия Бардина
Спорт  •   5 июня 2017, 21:19, последнее обновление 5 июня 2017, 21:21  •  печать

Омские болельщики смогут почтить память Анатолия Бардина

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В память бывшего президента и генерального менеджера ХК "Авангард" в Омске установили памятные доски.

Сегодня, 5 июня, у "Арены Омск" и хоккейного центра "Авангард" появились мемориальные стенды, посвящённые экс-президенту и генеральному менеджеру клуба Анатолию Бардину. Здесь же установлены постаменты для цветов. 

Напомним, Анатолий Бардин скончался на 62-ом году жизни 2 июня в Германии после продолжительной болезни. В общей сложности он проработал в омском клубе 15 лет. До назначения в хоккейный клуб "Авангард" Бардин работал тренером и судьёй международной категории.

Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

Теги  •  #Анатолий Бардин #мемориал #память #ХК Авангард

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