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Умер бывший генеральный менеджер омского "Авангарда" Анатолий Бардин
Спорт  •   2 июня 2017, 22:53, последнее обновление 2 июня 2017, 23:38  •  печать

Умер бывший генеральный менеджер омского "Авангарда" Анатолий Бардин

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На 61-м году жизни скончался бывший генеральный менеджер хоккейного клуба "Авангард" Анатолий Бардин.

Хоккейный клуб "Авангард" сообщил о смерти своего бывшего генерального менеджера Анатолия Бардина. Он скончался 2 июня после продолжительной болезни. В общей сложности Бардин проработал в омском клубе 15 лет.

Во времена его руководства омский клуб добился самых высоких спортивных результатов в своей истории: завоевал золотые медали на чемпионате страны, - говорится в официальном заявлении "Авангарда". - Именно Анатолий Федорович уговорил Яромира Ягра приехать в Омск. Этот неравнодушный человек и его заслуги навсегда останутся в сердцах наших преданных болельщиков.

Теги  •  #Анатолий Бардин #ХК Авангард

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