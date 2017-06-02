Умер бывший генеральный менеджер омского "Авангарда" Анатолий Бардин

Хоккейный клуб "Авангард" сообщил о смерти своего бывшего генерального менеджера Анатолия Бардина. Он скончался 2 июня после продолжительной болезни. В общей сложности Бардин проработал в омском клубе 15 лет.

Во времена его руководства омский клуб добился самых высоких спортивных результатов в своей истории: завоевал золотые медали на чемпионате страны, - говорится в официальном заявлении "Авангарда". - Именно Анатолий Федорович уговорил Яромира Ягра приехать в Омск. Этот неравнодушный человек и его заслуги навсегда останутся в сердцах наших преданных болельщиков.