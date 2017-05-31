Омичка завоевала бронзу в метании диска

По итогам командного чемпионата России по лёгкой атлетике в Сочи спортсменка из Омска Наталья Широбокова вошла в тройку лучших в метании диска.

Омичка Наталья Широбокова, тренирующаяся под руководством тренеров Алексея Андреева и Натальи Савинской, выиграла бронзовую награду в метании диска на соревнованиях, проходивших в Сочи. Результат спортсменки - 57,97 метра - позволил ей подняться на третью ступень пьедестала почета. Первое место заняла спортсменка, которая выступает за Владимир и Москву, Елена Панова, метнувшая диск на 62,60 метра. Второй стала легкоатлетка из Ханты-Мансийска Юлия Мальцева (59,31 метра).

Наталья Широбокова

Отметим, что год назад Наталья также выступала на этих соревнованиях и стала пятой с результатом 57,57 метра. В нынешнем сезоне она была призером двух крупных турниров. На всероссийских соревнованиях по метаниям "Богатырь" в Адлере девушка была третьей, а на всероссийском турнире на призы Низамутдинова стала серебряным призёром.