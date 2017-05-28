Омич Дмитрий Соколов блеснул результативностью на Кубке Чёрного моря

На счету экс-игрока "Омских Ястребов" три набранных очка в матче против молодёжной сборной Швейцарии.

В Сочи продолжается традиционный молодёжный турнир по хоккею. Во второй игровой день первая сборная России (красные) оказалась сильнее Швейцарии – 5:1. Самым результативным игроком встречи стал форвард Дмитрий Соколов, забросивший шайбу (в меньшинстве) и дважды ассистировавший своим партнёрам. После двух туров 19-летний форвард, прошлый сезон отыгравший в Хоккейной лиге Онтарио за "Садбери", лидирует в бомбардирской гонке с 5 (2+3) набранными очками. Другой уроженец Омска Артём Манукян, выходивший на лёд в первом звене, результативными действиями в протоколе не отметился.

В параллельной игре латвийская "молодёжка" в серии буллитов взяла верх над второй командой России (белые) – 2:1. Победитель соревнований определится сегодня 28 мая в поединке двух российских команд.