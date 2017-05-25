Экс-"авангардовец" Игорь Никитин назначен главным тренером ЦСКА
Спорт  •  25 мая 2017, 08:35, последнее обновление 25 мая 2017, 08:50  •  печать

Экс-"авангардовец" Игорь Никитин назначен главным тренером ЦСКА

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На этом посту 44-летний специалист сменил отправленного в отставку за неудовлетворительные результаты Дмитрия Квартальнова.

Столичный ЦСКА определился с кандидатурой наставника команды на будущий сезон. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, им стал Игорь Никитин, три последних года занимавший пост старшего тренера армейцев, а также входивший в штаб сборной России.

- Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды, - прокомментировал назначение президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович. - Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной. Это наш, российский специалист, и мы считаем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной задачей, поставленной перед ЦСКА, – выиграть Кубок Гагарина. Скоро будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регламентом приступит к предсезонной подготовке.

Большую часть своей игровой карьеры воспитанник усть-каменогорского хоккея провёл в "Авангарде", за который он выступал на протяжении девяти сезонов в амплуа защитника. Там же в 2008 году началась его тренерская карьера. В ЦСКА Никитин перешёл из "Сибири" в 2014 году вместе с Дмитрием Квартальновым.

Теги  •  #Игорь Никитин #ХК ЦСКА #хоккей

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Комментарии
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Влад Никитин  •  25 мая 2017, 09:35

Далеко пошел наш бывший тренер. Хочется пожелать ему успехов на столь ответственной должности.

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