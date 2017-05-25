Экс-"авангардовец" Игорь Никитин назначен главным тренером ЦСКА

Столичный ЦСКА определился с кандидатурой наставника команды на будущий сезон. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, им стал Игорь Никитин, три последних года занимавший пост старшего тренера армейцев, а также входивший в штаб сборной России.

- Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды, - прокомментировал назначение президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович. - Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной. Это наш, российский специалист, и мы считаем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной задачей, поставленной перед ЦСКА, – выиграть Кубок Гагарина. Скоро будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регламентом приступит к предсезонной подготовке.

Большую часть своей игровой карьеры воспитанник усть-каменогорского хоккея провёл в "Авангарде", за который он выступал на протяжении девяти сезонов в амплуа защитника. Там же в 2008 году началась его тренерская карьера. В ЦСКА Никитин перешёл из "Сибири" в 2014 году вместе с Дмитрием Квартальновым.