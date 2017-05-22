Форвард омского "Авангарда" стал чемпионом мира

Деннис Эверберг вместе со сборной Швеции выиграл чемпионат мира по хоккею.

В финале чемпионата мира по хоккею сборная Швеции обыграла по буллитам сборную Канады (2:1). В составе сборной Швеции чемпионом мира стал 25-летний новичок омского "Авангарда" Деннис Эверберг. На турнире он отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Сборная России выиграла бронзовые медали, одолев в матче за третье место финнов со счётом 5:3.