Форвард омского "Авангарда" стал чемпионом мира
Спорт  •  22 мая 2017, 08:31, последнее обновление 22 мая 2017, 09:36  •  печать

Форвард омского "Авангарда" стал чемпионом мира

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Деннис Эверберг вместе со сборной Швеции выиграл чемпионат мира по хоккею.

В финале чемпионата мира по хоккею сборная Швеции обыграла по буллитам сборную Канады (2:1). В составе сборной Швеции чемпионом мира стал 25-летний новичок омского "Авангарда" Деннис Эверберг. На турнире он отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Сборная России выиграла бронзовые медали, одолев в матче за третье место финнов со счётом 5:3.

Теги  •  #Деннис Эверберг #ХК Авангард #хоккей #чемпионат мира

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  22 мая 2017, 10:46

Сам факт получения золота чемпионата мира новичком "Авангарда" еще ни о чем не говорит. Ясно только, что игрок хороший.

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Иван Грегин  •  22 мая 2017, 11:00

Но все-таки сам факт попадания в состав сборной Швеции уже о многом говорит, у них много игроков из НХЛ приехало.

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Евгений Ронин  •  22 мая 2017, 11:37

Удачное или нет приобретение сделал "Авангард", мы сейчас все равно не оценим. Новичку еще нужно будет вписаться в команду, адаптироваться в Омске.

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