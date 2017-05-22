Форвард омского "Авангарда" стал чемпионом мира

В финале чемпионата мира по хоккею сборная Швеции обыграла по буллитам сборную Канады (2:1). В составе сборной Швеции чемпионом мира стал 25-летний новичок омского "Авангарда" Деннис Эверберг. На турнире он отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
Сборная России выиграла бронзовые медали, одолев в матче за третье место финнов со счётом 5:3.
Сам факт получения золота чемпионата мира новичком "Авангарда" еще ни о чем не говорит. Ясно только, что игрок хороший.
Но все-таки сам факт попадания в состав сборной Швеции уже о многом говорит, у них много игроков из НХЛ приехало.
Удачное или нет приобретение сделал "Авангард", мы сейчас все равно не оценим. Новичку еще нужно будет вписаться в команду, адаптироваться в Омске.