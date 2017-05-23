Омские силачи проверили, кто лучше всех отбуксирует пятитонный автомобиль

В минувшие выходные в Омске впервые прошёл официальный чемпионат Омской области по силовому экстриму среди любителей. Омичи и омички гуляли с огромными чемоданами, поднимали и перекидывали на скорость "Камень Атласа".

20 мая непрофессиональные спортсмены-силачи соревновались на чемпионате Омской области по силовому экстриму. Участниками турнира стало не слишком большое количество омичей, поскольку вес снарядов был достаточно впечатляющий.

Мужчины-силачи проверяли себя в пяти соревнованиях, среди которых была буксировка пятитонного автомобиля, "Камни Атласа" весом в 130 кг, прогулка с огромными чемоданами весом 100 кг, поднятие 280-килограммового "Богатырского коромысла" и 75-килограммовых брёвен.

Также в состязаниях участвовали девушки. Участницам нужно было поднять 50-килограммовую "Ось Аполлона", прогуляться с двумя чемоданами весом в 70 кг, перекидывать на скорость 60-килограммовый "Камень Атласа", перенести 170-килограммовое "Богатырское коромысло" и тоже отбуксировать многотонный автомобиль.

По итогам соревнований первое место среди мужчин досталось Денису Лейхтеру, второе - Данилу Петрову, а бронза - Андрею Ситнику. Среди девушек победительницей стала Лейла Амирбекян, серебро завоевала Татьяна Диденко, а бронзовой финалисткой стала Екатерина Редько.