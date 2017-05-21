Победители омского Весеннего полумарафона увезут награды в Новосибирск и Абакан

Подведены итоги главного спортивного события весны-2017 – XXII Весеннего полумарафона. Напомним, в этом году он сменил стартово-финишный городок, который переместился на площадь к Иртышским воротам. Трасса осталась прежней.

Прогноз экспертов оправдался лишь в одном. На главной дистанции в 21,1 км среди женщин победу одержала Наталья Тарасова из Новосибирска. "Золото" среди мужчин взял не Сергей Поликарпов, а абаканец Денис Чертыков. Омичи все-таки вошли в десятку лидеров. Среди мужчин восьмое и девятое места заняли Станислав Горденко и Александр Сороковиков. Омичка Дарья Дробот стала шестой.

Победители главной дистанции марафона - Наталья Тарасова и Денис Чертыков

Зато омичи вязли своё на дистанции в 10,5 км. Первым прибежал Александр Бутрамеев из Тевриза, следом – Дмитрий Орлик из Горьковского района. Третьим – Султан Базарбаев из Казахстана. Первой среди представительниц прекрасной половины человечества "десятку" пробежала Елена Кобелева из Новосибирска. Вторую ступеньку пьедестала заняла Анна Золотухина из Тюмени. Омичка Кристина Бескараванных завоевала "бронзу".

По информации организаторов, участие в забеге приняли 1107 профессиональных спортсменов и любителей бега из разных уголков России, а также Казахстана и Испании.

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Фото: Илья Петров