Омские паралимпийцы-бегуны стали чемпионами мира
Спорт  •  19 мая 2017, 16:31, последнее обновление 19 мая 2017, 16:35  •  печать

Омские паралимпийцы-бегуны стали чемпионами мира

Автор:

Омичи Максим Овчаренко и Александр Работницкий побили несколько мировых рекордов на соревнованиях в Таиланде.

Завтра, 20 мая, в Омск вернутся паралимпийцы, завоевавшие награды на соревнованиях по бегу для спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Состязания проходили в Бангкоке. Воспитанники омского Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки Максим Овчаренко и Александр Работницкий заняли первое и второе место на дистанции 1500 метров. Также омичам удалось занять первые места на дистанции 800 метров. Максим Овчаренко, пробежав дистанцию, побил мировой рекорд, который ранее был установлен Александром Работницким.

- Мое рекордное время равнялось 1.53,63. Его я показал на чемпионате мира в Дохе в 2015 году, - цитирует Александра Работницкого пресс-служба облправительства. - Правда, не знаю, засчитают ли рекорд Максима, поскольку тот катарский турнир проводил Международный паралимпийский комитет, на нём собирались все категории паралимпийцев, а нынешний чемпионат прошел под эгидой INAS.

Также новый рекорд планеты был установлен россиянами в мужской эстафете 4х400. Теперь в этом виде спорта он составляет 3 минуты 22,84 секунды. Примечательно, что и предыдущее рекордное время, установленное всего пару месяцев назад на чемпионате Европы в Праге, принадлежало сборной России.

Фото: пресс-служба министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области

Теги  •  #бег #Паралимпиада #рекорд #спорт

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
СК завёл уголовное дело по факту пропажи омички с корпоратива  •  сегодня, 17:58  •   2  •  
Соседи по даче украли у омича стройматериалы  •  сегодня, 17:49
Новые пионеры не пошли бы за Лениным  •  сегодня, 17:22  •  
Кино в Омске: ужас в перьях  •  сегодня, 16:57  •   1  •  
В парках Омска появятся новые экстремальные аттракционы  •  сегодня, 16:49  •   1
Омская компания "Берег" заплатит миллион рублей за дачу взятки  •  сегодня, 16:22
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400