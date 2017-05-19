Омские паралимпийцы-бегуны стали чемпионами мира

Завтра, 20 мая, в Омск вернутся паралимпийцы, завоевавшие награды на соревнованиях по бегу для спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Состязания проходили в Бангкоке. Воспитанники омского Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки Максим Овчаренко и Александр Работницкий заняли первое и второе место на дистанции 1500 метров. Также омичам удалось занять первые места на дистанции 800 метров. Максим Овчаренко, пробежав дистанцию, побил мировой рекорд, который ранее был установлен Александром Работницким.

- Мое рекордное время равнялось 1.53,63. Его я показал на чемпионате мира в Дохе в 2015 году, - цитирует Александра Работницкого пресс-служба облправительства. - Правда, не знаю, засчитают ли рекорд Максима, поскольку тот катарский турнир проводил Международный паралимпийский комитет, на нём собирались все категории паралимпийцев, а нынешний чемпионат прошел под эгидой INAS.

Также новый рекорд планеты был установлен россиянами в мужской эстафете 4х400. Теперь в этом виде спорта он составляет 3 минуты 22,84 секунды. Примечательно, что и предыдущее рекордное время, установленное всего пару месяцев назад на чемпионате Европы в Праге, принадлежало сборной России.

Фото: пресс-служба министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области