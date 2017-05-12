"Иртыш" второй раз подряд уступил "Чите"

Стартовая половина игра прошла с преимуществом забайкальских футболистов. Гости быстро адаптировались к искусственному полю крытого манежа спорткомплекса "Красная Звезда" и приступили к осаде неприятельских ворот. Особенно усердствовал в атаке бывший игрок "речников" Андрей Разборов. Именно его активные действия на 36-й минуте привели к назначению одиннадцатиметрового штрафного удара. Как посчитал арбитр матча Евгений Галимов из Екатеринбурга, форвард был не правилам остановлен голкипером "Иртыша" Станиславом Антиповым в штрафной площади - пенальти. Удар с точки в исполнении Сергея Нарылкова был безупречен - 0:1.

Во втором тайме хозяевам удалось перехватить инициативу у лидера дивизиона, однако до реальных угроз воротам Максима Счастливцева дело практически не доходило. На 71-й минуте не справился с эмоциями неплохо вошедший в игру Олег Тарабанов, грубо атаковавший в центре поля Андрея Волгина. Рефери в этом эпизоде был неумолим - прямая красная карточка с формулировкой "удар соперника ногой". Оставшись в меньшинстве, "иртышовцы" тем не менее выглядели вполне достойно. В концовке встречи они даже попытались организовать финальный штурм, но более опытные читинцы результативных ошибок не допустили.

Мы провели два разных тайма. До перерыва нам удавалось доминировать, не дав сопернику ничего создать. А во втором тайме контроль над игрой потеряли. Не могу сказать, что у наших ворот было много моментов, но ход игры мы контролировали плохо. Поэтому концовка получилась скомканной. На мой взгляд, прогресс у омичей очевиден. То, что было осенью и сейчас, это уже две совершенно разные команды. Просто с этим соперником никому не будет. У вас много перспективных футболистов, которые мне импонируют, - прокомментировал главный тренер ФК "Чита" Константин Дзуцев.

Очередной поединок первенства страны футболисты "Иртыша" проведут дома 14 мая против иркутского "Зенита".

Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2016-2017. Группа "Восток". 19-й тур.

"Иртыш" (Омск) - "Чита" (Чита) - 0:1 (0:1).

Гол: Нарылков, 36, с пенальти (0:1).

"Иртыш": С. Антипов, Зиганшин (Тарабанов, 46), Кербс, Смирнов, Бевза, Мясникевич, Шлеермахер (Кулеватов, 68), Н. Антипов, Багаев (Гончаров, 77), Мацюра (Струков, 82), Ларионов (Савлучинский, 81).

"Чита": Счастливцев, Подпругин, Бодялов, Волгин, Масловский, Нарылков, Панев (Новицкий, 64), Дудкин (Яшан, 62), Фатихов (Рыбаков, 90), Яркин (Марков, 87), Разборов (Захаров, 81).