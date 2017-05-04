"Иртыш" не сумел отобрать очки у лидера

Встреча с лидером Восточного дивизиона стала для подопечных Александра Дереповского своеобразной лакмусовой бумажкой. Именно в таких поединках на фоне сильного соперника появляется возможность проверить себя, оценить реальный уровень коллектива, выявить проблемные места. Забегая вперёд, отметим, что своих болельщиков "речники" вряд ли разочаровали.

Забайкальские футболисты, победная серия которых насчитывает четыре игры (при разнице мячей - 12:1), со стартового свистка завладели территориальным преимуществом. Отличный момент для взятия ворот имел Алмаз Фатихов, но мяч после его удара с близкого расстояния прошёл выше перекладины. Не сумев забить быстрый гол, хозяева несколько ослабили натиск, чем едва не воспользовались омичи. На 37-й минуте "Иртыш" огрызнулся стремительной многоходовой комбинацией, однако выстрел Алексея Мацюры со средней дистанции оказался чуточку неточным.

Во втором тайме гостям удалось выровнять игру. Несмотря на плохое качество поля, приезжие футболисты временами неплохо контролировали мяч, в том числе и на чужой половине. Добавил активности команде выход на замену в перерыве Артура Шлеермахера и Антона Багаева. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент читинцы провели единственную результативную атаку в матче. На 58-й минуте бывший игрок "иртышовцев" Андрей Разборов открылся на линии офсайда, получил своевременную передачу и технично пробил в дальний угол - 1:0.

"Речники" рук не опустили и попытались уйти от поражения, но прервать "сухую" серию своих оппонентов, не пропускающих в свои ворота на протяжении уже 475 минут, им так и не удалось. Пятая победа кряду позволила "Чите" ещё на шаг приблизиться к выходу в ФНЛ. Занимающий второе место в турнирной таблице "Динамо-Барнаул" отстаёт от забайкальцев на 6 очков.

В следующем туре сегодняшним соперникам вновь предстоит сыграть между собой. Встреча пройдёт 11 мая в Омске.

Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2016-2017. Группа "Восток". 18-й тур.

"Чита" (Чита) - "Иртыш" (Омск) - 1:0 (0:0).

Гол: Разборов, 58 (1:0).

"Чита": Счастливцев, Подпругин, Бодялов, Волгин, Яшан (Масловский, 46), Нарылков, Панев, Дудкин (Захаров, 72), Фатихов (Новицкий, 67), Яркин (Марков, 76), Разборов (Рыбаков, 90).

"Иртыш": С. Антипов, Зиганшин (Шлеермахер, 46), Кербс, Мясникевич, Бевза, Кулеватов, Н. Антипов, Струков (Багаев, 46), Тарабанов (Гончаров, 88), Мацюра, Ларионов (Савлучинский, 81).