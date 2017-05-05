Омский "Авангард" приобрёл силового защитника Березина

Хоккейный клуб "Авангард" подписал на два года контракт с защитником "Нефтехимика" Максимом Березиным. В сезоне 2016-2017 годов за нижнекамский клуб игрок провёл 49 матчей, набрав пять (3+2) очков по системе гол плюс пас при показателе полезности "+4".

Березин - габаритный самоотверженный защитник, - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев. - В его задачи не входит набирать очки, хотя он способен и забить, и отдать. Охрана своих ворот, "вынос" нападающих соперника с нашего пятачка, силовая игра - вот его основные плюсы. Максим должен добавить нашей команде "мускулов", что крайне важно для решения серьёзных задач.