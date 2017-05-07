"Авангард" подписал 2-летний контракт с центрфорвардом Михаилом Фисенко

Хоккейный клуб "Авангард" объявил о подписании двухлетнего контракта с центральным нападающим Михаилом Фисенко. В минувшем сезоне он выступал за владивостокский "Адмирал". В 38 матчах 26-летний форвард набрал 12 (6+6) очков.

Одна из главных задач, поставленных главным тренером на межсезонье, - усиление центральной линии команды, - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев. - Фисенко выделяется своей работоспособностью, габаритами, это высококлассный силовой нападающий, видеть которого в своих рядах хотел не один клуб КХЛ.

"Адмирал" вместо Михаила Фисенко получил права на двух омских игроков – нападающего Тиграна Манукяна и защитника Ивана Мищенко.