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"Авангард" подписал 2-летний контракт с центрфорвардом Михаилом Фисенко
Спорт  •   7 мая 2017, 16:46, последнее обновление 7 мая 2017, 16:49  •  печать

"Авангард" подписал 2-летний контракт с центрфорвардом Михаилом Фисенко

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Омский хоккейный клуб приобрёл нового нападающего.

Хоккейный клуб "Авангард" объявил о подписании двухлетнего контракта с центральным нападающим Михаилом Фисенко. В минувшем сезоне он выступал за владивостокский "Адмирал". В 38 матчах 26-летний форвард набрал 12 (6+6) очков.

Одна из главных задач, поставленных главным тренером на межсезонье, - усиление центральной линии команды, - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев. - Фисенко выделяется своей работоспособностью, габаритами, это высококлассный силовой нападающий, видеть которого в своих рядах хотел не один клуб КХЛ.

"Адмирал" вместо Михаила Фисенко получил права на двух омских игроков – нападающего Тиграна Манукяна и защитника Ивана Мищенко.

Теги  •  #обмен #ХК Авангард

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  7 мая 2017, 18:15

Михаил неплохой игрок, но в Омске ему еще нужно будет прибавить, чтобы закрепиться в команде.

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