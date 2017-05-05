Флорболисты омской "Сибири" завоевали бронзовые медали чемпионата России

В Нижнем Новгороде завершился финальный этап первенства страны 2016/2017 по флорболу, участие в котором приняли восемь команд из шести регионов России. Омская "Сибирь" успешно начала турнир, поочерёдно обыграв своих соперников по группе "Б" - столичный "Фили" - 5:3, "СПб Юнайтед" - 6:3, а затем в стартовом раунде плей-офф "Ветеранов" из Нового Уренгоя - 8:3.

В полуфинале наша команда на равных боролась с действующим чемпионом и обладателем Кубка России "Нижегородцем", однако уступила по сумме двух встреч - 2:4 и 4:4. Упорной выдалась и битва за бронзу. Интрига в этом матче сохранялась до последних секунд, но омичам удалось сохранить победный счёт (4:3) и впервые за последние шесть лет завоевать награды самого престижного клубного турнира страны.

Золото соревнований досталось "Помору" из Архангельской области, которому удалось переиграть хозяев в решающем поединке - 5:4.