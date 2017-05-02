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"Авангард" обменял Антона Бурдасова в ЦСКА
Спорт  •   2 мая 2017, 20:04, последнее обновление 2 мая 2017, 20:12  •  печать

"Авангард" обменял Антона Бурдасова в ЦСКА

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В качестве компенсации омичи получили Дмитрия Кугрышева и Семёна Кошелева.

Официальный сайт "Авангарда" подтвердил информацию об обмене нападающего Антона Бурдасова в ЦСКА на Дмитрия Кугрышева и Семёна Кошелева. Генеральный менеджер "ястребов" Виктор Шалаев положительно оценил сделку, о возможности которой профильные СМИ сообщили ещё 30 апреля.

Мы благодарим Антона Бурдасова за работу и желаем успешного продолжения карьеры, - заявил Шалаев. - Обмен с ЦСКА считаем выгодным для нашего клуба. Мы получили опытного снайпера, который знает требования главного тренера Андрея Скабелки и показывал под его началом отличную игру в "Сибири", а также молодого перспективного нападающего, способного со временем стать лидером нападения нашей команды. Отмечу, что Кошелева мы целенаправленно вели и хотели заполучить в свои ряды именно этого форварда. Именно такие игроки - напористые, стремящиеся побеждать - должны стать основой "Авангарда".

Для 27-летнего Кугрышева "Авангард" станет третьим российским клубом в карьере после ЦСКА и "Сибири". Суммарная статистика форварда с дефицитным правым хватом в Континентальной хоккейной лиге насчитывает 330 игр, в которых он отметился 169 (72+97) результативными баллами.

Уроженец Усть-Каменогорска Кошелев дебютировал в КХЛ за ЦСКА в сезоне 2015/2016. Несмотря на серьёзную конкуренцию в линии атаки у столичных армейцев, 21-летний левый крайний за два года принял участие в 50 матчах и набрал 15 (4+11) очков по системе "гол+пас".

Теги  •  #Антон Бурдасов #Виктор Шалаев #ХК Авангард #ХК ЦСКА #хоккей

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Комментарии
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Виктор Монин  •  2 мая 2017, 20:56

И все же, когда одного игрока меняют на двоих, язык не повернется назвать этот обмен равноценным.

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