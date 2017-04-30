"Иртыш" одержал четвёртую победу в сезоне
Спорт  •  30 апреля 2017, 17:57, последнее обновление 30 апреля 2017, 18:02  •  печать

"Иртыш" одержал четвёртую победу в сезоне

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Решающий гол в выездном матче с "Зенитом" забил капитан "речников" Антон Багаев.

Обескураживающим выдалось возобновление чемпионата после зимних каникул для иркутского клуба. В гостевом поединке в Чите "Зенит" был разгромлен со счётом 0:5. Футболисты "Иртыша" открыли третий круг первенства двумя домашними играми, в одной из которых выиграли у "Смены" (1:0), а в другой уступили "Сахалину" (1:3). Обе свои встречи омичи провели в крытом манеже СК "Красная Звезда", а сегодня им предстояло дебютировать на открытом воздухе.

Подобный переход зачастую вызывает определённые трудности, но к чести подопечных Александра Дереповского им удалось обойтись без очковых потерь. На 25-й минуте гости провели стремительную атаку, завершившуюся точным выстрелом Алексея Мацюры с линии штрафной - 0:1. После перерыва преимущество приезжей команды удвоил Антон Багаев, чей удар застал врасплох голкипера хозяев Илью Кунгурова. Этот успех позволил 37-летнему капитану стать самым возрастным автором гола в истории "Иртыша".

В концовке игры иркутяне, подгоняемые своими болельщиками, попытались исправить положение, но ограничились лишь голом престижа. Отличился Григорий Труфанов, головой переправивший мяч в ворота после навесной передачи со стандартного положения.

В параллельной встрече возглавляющий турнирную таблицу Восточного дивизиона ФК "Чита" дома крупно переиграл "Динамо-Барнаул" - 3:0. В следующем туре проверку лидером предстоит пройти "Иртышу". Встреча пройдёт 3 мая в Чите.

Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2016-2017. Группа "Восток". 17-й тур.

"Зенит" (Иркутск) - "Иртыш" (Омск) - 1:2 (0:1).

Голы: Мацюра, 25 (0:1), Багаев, 60 (0:2), Труфанов, 90 (1:2)

"Зенит": Кунгуров, Труфанов, Яковлев, Копытин, Найденов, Ющук, Селецкий (Никусяк, 72), Бондаренко (Попов, 46), Чернышёв (Севостьянов, 72), Богданов (Михайлов, 70), Хлебородов.

"Иртыш": С.Антипов, Гончаров (Кулеватов, 73), Кербс, Смирнов, Бевза, Мясникевич, Шлеермахер (Тарабанов, 40; Зиганшин, 89), Н.Антипов, Багаев, Мацюра, Ларионов (Савлучинский, 82).

Теги  •  #Иркутск #ФК Зенит #ФК Иртыш #футбол

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