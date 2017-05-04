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В Омске футбольный манеж "Красная звезда" получит имя судьи Владимира Кузнецова
Общество  •   4 мая 2017, 08:43, последнее обновление 4 мая 2017, 09:30  •  печать

В Омске футбольный манеж "Красная звезда" получит имя судьи Владимира Кузнецова

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Крытому футбольному манежу "Красная звезда" будет присвоено имя судьи ФИФА Владимира Кузнецова.

На вчерашнем заседании правительства Омской области министр по делам молодёжи, физкультуры и спорта Дмитрий Крикорьянц объявил о том, что крытому манежу "Красная звезда" будет присвоено имя судьи ФИФА Владимира Кузнецова. С такой инициативой выступила администрация города.

Владимир Кузнецов выступал за омскую команду мастеров "Иртыш" более двух десятков лет и был её капитаном, - напомнил Крикорьянц. - Дважды в её составе завоевывал право на присвоение звания мастера спорта СССР. По окончании футбольной карьеры Владимир Кузнецов работал тренером и начальником команды "Иртыш".

В качестве арбитра Кузнецов обслуживал матчи высшей лиги чемпионата СССР, встречи национальных сборных и клубных команд под эгидой ФИФА и УЕФА.

Теги  •  #Красная Звезда #судья

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