В Омске футбольный манеж "Красная звезда" получит имя судьи Владимира Кузнецова

На вчерашнем заседании правительства Омской области министр по делам молодёжи, физкультуры и спорта Дмитрий Крикорьянц объявил о том, что крытому манежу "Красная звезда" будет присвоено имя судьи ФИФА Владимира Кузнецова. С такой инициативой выступила администрация города.

Владимир Кузнецов выступал за омскую команду мастеров "Иртыш" более двух десятков лет и был её капитаном, - напомнил Крикорьянц. - Дважды в её составе завоевывал право на присвоение звания мастера спорта СССР. По окончании футбольной карьеры Владимир Кузнецов работал тренером и начальником команды "Иртыш".

В качестве арбитра Кузнецов обслуживал матчи высшей лиги чемпионата СССР, встречи национальных сборных и клубных команд под эгидой ФИФА и УЕФА.