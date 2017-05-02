Защитник "Авангарда" Никитин намерен вернуться в НХЛ

Генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал о том, будет ли продлён контракт с защитником Никитой Никитиным. По его словам, хоккеист намерен вернуться в НХЛ.

Мы предложили ему контракт, и неплохой, но он рассчитывает на то, что ему дадут какие-то деньги в Северной Америке, - сказал Шалаев. - Мы так понимаем, он согласен уехать за океан даже на самый минимальный контракт.

В минувшем сезоне в составе "Авангарда" Никитин провёл в КХЛ 47 матчей, забросив три шайбы и сделав три голевые передачи при показателе полезности +4. Ранее он выступал в НХЛ в клубе "Эдмонтон".