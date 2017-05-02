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Защитник "Авангарда" Никитин намерен вернуться в НХЛ
Спорт  •   2 мая 2017, 11:33, последнее обновление 2 мая 2017, 11:37  •  печать

Защитник "Авангарда" Никитин намерен вернуться в НХЛ

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Омский клуб предложил Никите Никитину новый контракт, но тот намерен вернуться в НХЛ.

Генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал о том, будет ли продлён контракт с защитником Никитой Никитиным. По его словам, хоккеист намерен вернуться в НХЛ.

Мы предложили ему контракт, и неплохой, но он рассчитывает на то, что ему дадут какие-то деньги в Северной Америке, - сказал Шалаев. - Мы так понимаем, он согласен уехать за океан даже на самый минимальный контракт.

В минувшем сезоне в составе "Авангарда" Никитин провёл в КХЛ 47 матчей, забросив три шайбы и сделав три голевые передачи при показателе полезности +4. Ранее он выступал в НХЛ в клубе "Эдмонтон".

Теги  •  #Никита Никитин #ХК Авангард

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