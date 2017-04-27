Пётр Хохряков остаётся в Омске ещё на один сезон
Спорт  •  27 апреля 2017, 09:20, последнее обновление 27 апреля 2017, 09:37  •  печать

Пётр Хохряков остаётся в Омске ещё на один сезон

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Воспитанник нижнекамского хоккея продлил отношения с "Авангардом".

Хоккейный клуб "Авангард" подписал новый контракт с форвардом Петром Хохряковым. Соглашение между сторонами рассчитано на один год. В стан "ястребов" 27-летний игрок перешёл из СКА по ходу сезона 2015/2016 вместе с Антоном Бурдасовым в обмен на Сергея Широкова. Статистика выступлений обладателя Кубка Гагарина - 2015 в Омске насчитывает  игры, в которых он набрал 24 (14+10) очка.

Напомним, что 30 апреля истекает действие контрактов сразу у 9 игроков омского клуба: Антона Бурдасова, Михаила Григорьева, Ильи Зубова, Егора Мартынова, Никиты Никитина, Павла Махановского, Доминика Фурха, Олега Шилина, Дениса Костина.

Теги  •  #Петр Хохряков #ХК Авангард #хоккей

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