Пётр Хохряков остаётся в Омске ещё на один сезон

Хоккейный клуб "Авангард" подписал новый контракт с форвардом Петром Хохряковым. Соглашение между сторонами рассчитано на один год. В стан "ястребов" 27-летний игрок перешёл из СКА по ходу сезона 2015/2016 вместе с Антоном Бурдасовым в обмен на Сергея Широкова. Статистика выступлений обладателя Кубка Гагарина - 2015 в Омске насчитывает игры, в которых он набрал 24 (14+10) очка.

Напомним, что 30 апреля истекает действие контрактов сразу у 9 игроков омского клуба: Антона Бурдасова, Михаила Григорьева, Ильи Зубова, Егора Мартынова, Никиты Никитина, Павла Махановского, Доминика Фурха, Олега Шилина, Дениса Костина.