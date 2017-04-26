Иван Фищенко продолжит выступления за "Авангард"

Омский "Авангард" объявил о продлении контрактов со своими воспитанниками Иваном Фищенко и Артёмом Рожковским.

Оба хоккеиста на просмотровом сборе в Омске произвели хорошее впечатление на главного тренера Андрея Скабелку, - приводит официальный сайт "ястребов" слова генерального менеджера Виктора Шалаева. - Фищенко обладает всеми качествами для того, чтобы стабильно играть в основе главной команды, это работоспособный парень, умеющий играть в силовой хоккей. Рожковский уже в 19 лет обладает внушительными габаритами - 92 кг веса и 186 см роста, - мы видим в нём перспективу, кроме того, для нас крайне важно, чтобы в команду КХЛ пробивалось как можно больше воспитанников нашей школы. Однако каждый должен своей работой завоевать место в составе.

В Континентальной хоккейной лиге Фищенко дебютировал в сезоне 2014/2015 и с тех пор провёл за "красно-бело-чёрных" 114 встреч, в которых отметился 15 (7+8) набранными очками и 26 штрафными минутами.

Уроженец Омска Рожковский опыта выступлений на взрослом уровне пока не имеет. Три последних года левый крайний нападающий провёл в составе "Омских Ястребов" в МХЛ. Особенно успешным в плане личной статистики стал для него текущий сезон, в котором он забросил 7 шайб и сделал 16 результативных передач в 45 играх.