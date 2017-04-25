Баскетболистки "Нефтяника" завоевали серебряные медали Суперлиги

Несколько часов назад в Курске завершилась финальная серия розыгрыша плей-офф Суперлиги по баскетболу среди женских команд. Второй год кряду победителем турнира стали баскетболистки "Динамо-Фарм", уверенно переигравшие в заключительном матче "Нефтяник" из Омской области - 79:45. О безоговорочном преимуществе команды Элен Шакировой над своими соперниками по ходу нынешнего сезона лучше всего скажет соотношение их побед и поражений - 41:1.

Несомненно, могут занести сезон 2016-2017 себе в актив и серебряные призёры, установившие абсолютный рекорд Суперлиги, четвёртый год подряд завоевав медали. Перед стартом чемпионата состав "бордовых" покинули сразу 5 игроков основного состава, тем не менее тренерскому штабу омичек во главе с Еленой Лазуткиной в очередной раз удалось создать боеспособный коллектив, способный успешно решать самые высокие задачи.

После окончания второго матча финальной серии были названы имена лучших игроков лиги. Обладателем титула MVP стала Екатерина Головченко из "Динамо-Фарм". В символическую пятёрку сезона вошли: разыгрывающая - Елена Ёлгина ("Нефтяник"), атакующий защитник - Юлия Козик (МБА-2), лёгкий форвард - Екатерина Мащенкова ("Ростов-Дон-ЮФУ"), тяжёлый форвард - Виктория Едомаха ("Нефтяник"), центровая - Елизавета Шабанова ("Динамо-Фарм").

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига. Первый дивизион. Плей-офф. Финал. Матч №2.

"Динамо-Фарм" (Курск) - "Нефтяник" (Омская область) - 79:45 (26:12, 13:6, 13:14, 27:13).

"Нефтяник": Паневина (14), Чинаева (10), Ёлгина (8), Едомаха (5), Базинская (4), Турченюк (2), Матросова (2), Матвиенко, Воробьёва, Дереча, Павлова.

Счёт в серии: 2-0 (77:48, 79:45).