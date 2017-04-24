"Иртыш" в родных стенах уступил "Сахалину"

Продолжающие борьбу за первое место на "Востоке" островитяне открыли счёт уже на 10-й минуте. Взятию ворот предшествовал дальний вброс мяча из аута, после которого опытнейший (40 лет) Алексей Серебряков продавил своего опекуна и изящно перекинул мяч через вышедшего на перехват Илью Ерёменко - 0:1. Прийти в себя и провести несколько опасных атак омичам удалось только во второй половине первого тайма. На 31-й минуте Олег Тарабанов плотным ударом проверил на прочность перекладину неприятельских ворот, а чуть позже мощный выстрел Александра Кербса со штрафного заставил серьёзно потрудиться голкипера "Сахалина" Сергея Бородина.

Перед самым перерывом очередная оплошность "речников" в обороне привела ко второму голу. Гости в очередной раз остро ввели мяч в игру из-за боковой линии, 20-летний полузащитник Евгений Евстигнеев выиграл верховую дуэль и пробил, последовал рикошет и не ожидавший такого подвоха Ерёменко не сумел отвести угрозу - 0:2.

Вскоре после возобновления поединка "Иртышу" удалось сократить счёт, причём одним из ассистентов вышедшему на замену Вадиму Ларионову стал угловой флажок крытого манежа СК "Красная Звезда". Именно об него ударился уходящий в аут футбольный снаряд и вернулся обратно в поле. Оказавшийся неподалёку Артур Шлеермахер незамедлительно навесил во вратарскую площадь, Бородин мяч отбил, но точно на ногу Ларионову - 1:2.

Этот успех явно прибавил оптимизма омским болельщикам, однако их надежды на благоприятный исход противостояния были разбиты уже через 9 минут. Точку в матче поставил всё тот же Евстигнеев, забивший в этот вечер свои первые голы в Профессиональной футбольной Лиге.

Другие встречи 16-го тура принесли следующие результаты: "Чита" - "Зенит" - 5:0, "Динамо-Барнаул" - "Смена" - 1:0. В следующем поединке 30 апреля "Иртыш" в Иркутске сыграет с аутсайдером группы "Восток" "Зенитом".

Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2016-2017. Группа "Восток". 16-й тур.

"Иртыш" (Омск) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 1:3 (0:2).

Голы: Серебряков, 10 (0:1), Евстигнеев, 45 (0:2), Ларионов, 54 (1:2), Евстигнеев, 63 (1:3).

"Иртыш": Ерёменко, Зиганшин, Кербс, Смирнов, Бевза, Мясникевич, Шлеермахер (Кулеватов, 82), Н.Антипов, Тарабанов (Савлучинский, 70), Багаев (Струков, 58), Мацюра (Ларионов, 46).

"Сахалин": Бородин, Друковский, Алахвердов, Сапаев, Серебряков, Бондарь, Матрахов, Волков, Евстигнеев (Гаврилко, 88), Андреев (Попов, 70), Есиков.