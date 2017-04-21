"Иртыш" победил "Смену" в своём 1000-м домашнем матче

Сразу два юбилейных события отметили футболисты "Иртыша" в стартовой игре после возобновления чемпионата: тысячный домашний матч команды в первенствах страны и 400-й матч Антона Багаева в составе "речников". Лучшим подарком юбилярам, безусловно, стала бы победа и, забегая вперёд, скажем, что омичам удалось добиться желаемого результата.
Уже в дебюте хозяева провели успешную контратаку, которая началась с прекрасного подката Олега Тарабанова в центре поля. В роли наконечника копья в этом эпизоде выступил Алексей Мацюра, финтом убравший своего опекуна и неотразимо пробивший в дальний верхний угол - 1:0. Вскоре форвард был близок к тому, чтобы оформить дубль, однако мяч после его удара головой попал точно в руки голкиперу дальневосточников.
"Смена" ответила двумя острыми навесами со стандартных положений, адресатом которых был рослый (197 см) Александр Антипенко, имеющий за плечами четыре года выступлений в высшем дивизионе отечественного футбола, но в обоих случаях удача отвернулась от нападающего. Считанных сантиметров не хватило на 33-й минуте и неугомонному Мацюре, вновь выигравшему верховую дуэль - перекладина.
Во втором тайме преимущество "иртышовцев" по-прежнему не вызывало сомнений. Они много и разнообразно атаковали, создали несколько по-настоящему опасных моментов. Один только Мацюра в этот вечер должен был забивать как минимум три-четыре гола, но мяч после его ударов упорно не шёл в ворота. К счастью для болельщиков омского клуба, наказать их любимцев за подобную расточительность гостям не удалось. Итог - 1:0 в пользу дружины Александра Дереповского.
Хочется поздравить команду Омска с заслуженной победой! Вышли молодые ребята и показали нашей команде, что значит жажда победы и сила воли. Победа "Иртыша" заслуженна на 100 %. Мы показали отвратительный футбол. Полтора момента, три раза добежали до штрафной соперника… Это никуда не годится. И никакие отговорки тут не принимаются, - заявил на пресс-конференции наставник "Смены" Максим Швецов.
В параллельной встрече барнаульское "Динамо" также с минимальным счётом переиграло "Сахалин". Турнирная таблица группы "Восток" выглядит следующим образом: "Чита" - 25 очков после 12 игр, "Динамо" - 22, "Сахалин" - 22 (13 игр), "Смена" - 18 (13 игр), "Иртыш" - 11, "Зенит" - 6.
Очередной матч с участием "Иртыша" состоится 23 апреля в крытом манеже СК "Красная Звезда". Соперником наших футболистов станет ещё один дальневосточный коллектив - "Сахалин".
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2016-2017. Группа "Восток". 15-й тур.
"Иртыш" (Омск) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - 1:0 (1:0).
Гол: Мацюра, 12 (1:0).
"Иртыш": Ерёменко, Зиганшин, Кербс, Смирнов, Бевза, Мясникевич, Шлеермахер, Н.Антипов, Тарабанов (Савлучинский, 90), Багаев (Ларионов, 85), Мацюра.
"Смена": Бегеза, Соколов, Таказов, Ращупкин (Харченко, 46), Мануйлов, Супрун (Ефремов, 46), Шведюк, Левин (Слесарев, 68), Бузняков (Немцов, 60), Базаев (Агаронян, 69), Антипенко.
Красивая цифра, победа стала бы украшением столь славного юбилея. Отлично, что не подвели!