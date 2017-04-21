"Иртыш" победил "Смену" в своём 1000-м домашнем матче

Сразу два юбилейных события отметили футболисты "Иртыша" в стартовой игре после возобновления чемпионата: тысячный домашний матч команды в первенствах страны и 400-й матч Антона Багаева в составе "речников". Лучшим подарком юбилярам, безусловно, стала бы победа и, забегая вперёд, скажем, что омичам удалось добиться желаемого результата.

Уже в дебюте хозяева провели успешную контратаку, которая началась с прекрасного подката Олега Тарабанова в центре поля. В роли наконечника копья в этом эпизоде выступил Алексей Мацюра, финтом убравший своего опекуна и неотразимо пробивший в дальний верхний угол - 1:0. Вскоре форвард был близок к тому, чтобы оформить дубль, однако мяч после его удара головой попал точно в руки голкиперу дальневосточников.

"Смена" ответила двумя острыми навесами со стандартных положений, адресатом которых был рослый (197 см) Александр Антипенко, имеющий за плечами четыре года выступлений в высшем дивизионе отечественного футбола, но в обоих случаях удача отвернулась от нападающего. Считанных сантиметров не хватило на 33-й минуте и неугомонному Мацюре, вновь выигравшему верховую дуэль - перекладина.

Во втором тайме преимущество "иртышовцев" по-прежнему не вызывало сомнений. Они много и разнообразно атаковали, создали несколько по-настоящему опасных моментов. Один только Мацюра в этот вечер должен был забивать как минимум три-четыре гола, но мяч после его ударов упорно не шёл в ворота. К счастью для болельщиков омского клуба, наказать их любимцев за подобную расточительность гостям не удалось. Итог - 1:0 в пользу дружины Александра Дереповского.

Хочется поздравить команду Омска с заслуженной победой! Вышли молодые ребята и показали нашей команде, что значит жажда победы и сила воли. Победа "Иртыша" заслуженна на 100 %. Мы показали отвратительный футбол. Полтора момента, три раза добежали до штрафной соперника… Это никуда не годится. И никакие отговорки тут не принимаются, - заявил на пресс-конференции наставник "Смены" Максим Швецов.

В параллельной встрече барнаульское "Динамо" также с минимальным счётом переиграло "Сахалин". Турнирная таблица группы "Восток" выглядит следующим образом: "Чита" - 25 очков после 12 игр, "Динамо" - 22, "Сахалин" - 22 (13 игр), "Смена" - 18 (13 игр), "Иртыш" - 11, "Зенит" - 6.

Очередной матч с участием "Иртыша" состоится 23 апреля в крытом манеже СК "Красная Звезда". Соперником наших футболистов станет ещё один дальневосточный коллектив - "Сахалин".

Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2016-2017. Группа "Восток". 15-й тур.

"Иртыш" (Омск) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - 1:0 (1:0).

Гол: Мацюра, 12 (1:0).

"Иртыш": Ерёменко, Зиганшин, Кербс, Смирнов, Бевза, Мясникевич, Шлеермахер, Н.Антипов, Тарабанов (Савлучинский, 90), Багаев (Ларионов, 85), Мацюра.

"Смена": Бегеза, Соколов, Таказов, Ращупкин (Харченко, 46), Мануйлов, Супрун (Ефремов, 46), Шведюк, Левин (Слесарев, 68), Бузняков (Немцов, 60), Базаев (Агаронян, 69), Антипенко.