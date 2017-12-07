В омском парке аллеи залили под каток
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 17:11, последнее обновление 7 декабря 2017, 17:22  •  печать

В омском парке аллеи залили под каток

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Необычный для Омска каток, который появится в парке им. 30-летия ВЛКСМ, уже почти готов.

В Омске началось обустройство основных мест для празднования Нового года. В парках приступили к строительству ледовых городков. Уже почти готов и необычный каток - залитые аллеи между деревьями, - который появится в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Он будет копией катка, который есть в Москве на ВДНХ, но в миниатюре.

Уникальный для Омска каток разместится в парке со стороны улицы Масленникова. Для его обустройства разровняли дорожки между деревьев, причем ни одно из них не было вырублено. Прокатиться на коньках можно будет по пяти аллеям, длина каждой - около 80 метров. Сейчас ведутся работы по внешнему оформлению: предстоит сделать светодиодную подсветку деревьев и закончить обустройство теплых раздевалок.

- Готовность высокая - около 80 %. Осталось только до конца отшлифовать лед, чтобы он был гладкий, как зеркало, провести иллюминацию, доделать раздевалки. После 15 декабря все желающие смогут прийти и покататься. Работать каток будет до тех пор, пока будет позволять погода, хоть до апреля, - уточнил "Омск Здесь" директор парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич.

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Фото: Илья Петров

Теги  •  #каток #парк 30-летия ВЛКСМ #фото

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