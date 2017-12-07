Омские логопеды получили грант президента

Всероссийское общество инвалидов Большереченского района получило почти 400 тыс. руб. на создание кабинета для детей с дефектами речи.

Фонд президентских грантов выделил 377 617 руб. на реализацию проекта "Буду говорить правильно" в Большереченском районе Омской области. Проект разработали социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и Всероссийское общество инвалидов. На полученные средства в социально-реабилитационном центре появится кабинет для детей-инвалидов с дефектами речи, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Для работы приобретут логопедический стол, сенсорный логопедический комплекс "Вундеркинд" и регулируемые по высоте детские стулья и стол. Также деньги от гранта пойдут на покупку воды и песка, комплекта постановочных зондов, кварцевого стерилизатора логопедических инструментов и сундук логопеда "Все для развития мелкой моторики".

Занятия с детьми будут проводиться в индивидуальной и групповой форме. Их количество будет зависеть от степени тяжести дефекта у каждого ребенка. Ожидается, что благодаря реализации проекта более 130 детей научатся грамотной речи и успешной коммуникации.

Фото: пресс-служба облправительства