Девять омских фермеров получат гранты на 46 миллионов рублей
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 08:25, последнее обновление 20 сентября 2017, 10:10  •  печать

Девять омских фермеров получат гранты на 46 миллионов рублей

Автор:

Деньги должны быть потрачены на развитие семейных животноводческих ферм.

Определены победители дополнительного конкурса по предоставлению грантовой поддержки на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Об этом сообщает региональный Минсельхоз. Девять фермеров получат гранты на развитие семейных животноводческих ферм в сумме свыше 46 млн руб. Кроме того, 17 предпринимателей получат гранты по три миллиона рублей на развитие и обустройство своих хозяйств.

Всего в этом году общая сумма господдержки на развитие КФХ и семейных ферм из средств областного и федерального бюджетов составит более 160 млн руб.

Теги  •  #грант #Минсельхоз #фермер

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Dima Elf  •  20 сентября 2017, 09:17

Вот интересно, деньги как всегда раздавали своим или за откаты, или же что-то наконец начало меняться? И как распределялись суммы, поровну, в соответствии с количеством членов семьи (фермы-то семейные) или ещё как?

Ответить
Последние новости
Бродячая собака прокусила 9-летнему мальчику кость руки  •  сегодня, 13:46  •   1
Пьяный омич возил в машине двоих детей  •  сегодня, 13:33  •   1
Трое молодых учёных получили президентские гранты на исследования  •  сегодня, 13:20
Омич поплатился за "сафари" на лося в лесу Тюкалинска  •  сегодня, 12:40  •   1
Новая лавочка, созданная на деньги омичей, откроется на "Зелёном острове"  •  сегодня, 12:19
В Омске нет эпидемии гриппа  •  сегодня, 11:54
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400