Девять омских фермеров получат гранты на 46 миллионов рублей

Определены победители дополнительного конкурса по предоставлению грантовой поддержки на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Об этом сообщает региональный Минсельхоз. Девять фермеров получат гранты на развитие семейных животноводческих ферм в сумме свыше 46 млн руб. Кроме того, 17 предпринимателей получат гранты по три миллиона рублей на развитие и обустройство своих хозяйств.

Всего в этом году общая сумма господдержки на развитие КФХ и семейных ферм из средств областного и федерального бюджетов составит более 160 млн руб.