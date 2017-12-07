Омичи нарядят собак в карнавальные костюмы

24 декабря в 16:00 на площади возле Омского государственного музыкального театра пройдет фестиваль "Центральный ГОД - ДОГ".

По словам замглавы администрации Центрального округа Анастасии Терпуговой, в программе фестиваля запланировано проведение благотворительной акции "Щедрый прохожий". Неравнодушные омичи смогут принести собачий корм, который передадут в приют для бездомных животных. Также гостей праздника ждут различные конкурсы.

Для участия в "Креативном хозяине" владельцам собак нужно нарядить четвероногого друга в карнавальный костюм и привести на фестиваль. А в "Символичной фамилии" смогут посоревноваться омичи, чьи фамилии созвучны с названием символа грядущего года. Для участия в этом конкурсе понадобится документ, удостоверяющий личность.

Добавим, что каждый участник фестиваля получит купон для участия в розыгрыше призов, который состоится на Новый год.