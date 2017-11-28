Омские депутаты обсудили, что делать с бездомными собаками

Предприятие "Спецавтохозяйство", которое занимается отловом собак, получает по 49 рублей на содержание одной собаки в сутки.

В горсовете рассмотрели работу бюджетного учреждения "Спецавтохозяйство". Оно занимается отловом, содержанием и уничтожением бездомных животных. Директор "Спецавтохозяйства" Владимир Плеханов выступил перед депутатами на заседании комитета по вопросам местного самоуправления и правопорядка. Он рассказал, что только за год предприятие уничтожило в Омске больше 6 тысяч безнадзорных собак.

Депутат Иван Ивченко спросил, какова стоимость ежедневного содержания одной собаки. Выяснилось, что 49 руб. в сутки. Всего на год на эти цели выделили 1,7 млн руб. Отловленных собак держат в вольерах "Спецавтохозяйства" минимум 10 дней. Если за это время не найдется старый или новый хозяин животного, собаку убивают.

Депутат Владимир Гуселетов посетовал, что у него во дворе долго лаяли собаки, и он не смог быстро найти телефон учреждения. Он поинтересовался, как хозяевам узнать о своих потерянных питомцах, если их поймали.

Плеханов пояснил, что все контакты есть на сайте.

- Когда мы отлавливаем, заказчики делают объявления о планируемом отлове на этой территории, - пояснил Плеханов.

Светлана Студеникина спросила, как именно планируются мероприятия по отлову и кто платит за заявки, а кто нет.

- Много материалов было по поводу того, что студентов музыкально-педагогического колледжа на Будеркина покусали собаки. И была огромная очередь на отлов, и требовали заплатить деньги. Но когда родители собрались обратиться в прокуратуру, быстро приехали и отловили бесплатно, - рассказала Студеникина.

Плеханов возразил, что деньги с колледжа не взяли бы. Коммерческий отлов ведется только на предприятиях и заводах, с которыми заключается отдельный договор.

На комитет пришла и руководитель приюта "Друг" Татьяна Дугина. Там у безнадзорных собак больше шансов найти хозяина - срок их жизни в приюте не ограничивают и стараются искать новый дом. Приют, кстати, расположен рядом с вольерами "Спецавтохозяйства". У нее возникли вопросы по обследованию животных ветеринарным врачом. По словам Плеханова, собак в "Спецавтохозяйстве" не обследуют и не лечат - на это нет средств. Этому удивился Алексей Ложкин.

- А с какой целью закладывать, если по истечении 10 дней собака будет умерщвлена, если ее не передадут в приют или хозяину? - ответила вопросом на вопрос вице-мэр Инна Парыгина.

Иван Ивченко назвал бродячих собак "бичом частного сектора". Он предложил увеличить финансирование службы по отлову собак, заложив дополнительные средства в бюджете города и обратившись с просьбой к области.

Депутаты своими глазами захотели увидеть, о чем рассказывал директор "Спецавтохозяйства". После сегодняшнего доклада Плеханова они решили отправиться на экскурсию в учреждение.