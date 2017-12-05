Омские собаки, которых завтра усыпят

Собака - друг человека, мы в ответе за тех, кого приручили… Эти фразы, такие знакомые людям, в реальности воплощаются не всегда. У проблемы бродячих собак две стороны, но решать ее хочется гуманно и по-человечески.

Есть в Омске муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство". Именно туда звонят люди с заявками на отлов собак. Завелась где-то стая, которая бросается на людей, - специалисты приезжают, ловят собак, иногда применяя лекарства, и отвозят тех, кто уцелел, к себе, в вольеры на 2-й Учхозной. Заявители довольны - до следующей стаи. Предприятие выполняет свою главную функцию: создание безопасной среды в городе. О том, что пойманным собакам жить остается максимум десять дней, мало кто задумывается. А ведь далеко не все из отловленных животных агрессивны и представляют опасность для людей, больше того - иногда в САХ попадают и домашние питомцы, особенно когда сотрудники выезжают в частный сектор.

129 собак. Столько сейчас находится в "Спецавтохозяйстве". Они сидят в вольерах - кто на улице, кто в помещении. В тесных клетках - от 1-3 до 8 собак. В момент приезда журналистов и трех депутатов горсовета - Алексея Ложкина, Ивана Ивченко и Дмитрия Петренко - еды у собак не было. Вместо воды - снег в тазиках. Кто лает, кто скулит, кто молча дрожит в углу клетки. И на каждом вольере - дата, когда собак поймали. Через 10 дней их усыпляют и садят в вольер новых. Это ждет всех собак, которых вы видите на фотографиях. Редкое исключение - щенки, которых удается пристроить в добрые руки. Но по закону нельзя делать даже этого - у САХ есть возможность отдавать только по ошибке пойманных собак их хозяевам.

- А на улице они бегают - воду пьют? Снег так же едят. Они живут здесь десять дней. Потом усыпляют и утилизируют. Кого-то забирают, если владельцы приходят, но в основном все бездомные. Щенков только раздаем, их разбирают, мы их не усыпляем, - отвечает на вопросы директор учреждения Владимир Плеханов.

Ветеринар в "Спецавтохозяйстве" тоже есть. Но средств на то, чтобы лечить собак или приобретать лекарственные препараты, предприятию не выделяют. Ветеринар только осматривает поступивших собак и по итогам визуального осмотра выявляет тех, кто опасен - например, болеет стригущим лишаем. Кроме того, врач готовит препараты для усыпления животных, которые вводят шприцем или выпускают из специального ружья.

Зоозащитники, волонтеры приюта "Друг" находятся за забором "Спецавтохозяйства". Здесь тоже сидят собаки в ста вольерах, они тоже едят снег и средств им тоже не на все хватает. Но у этих собак есть время и надежда. Их не усыпляют, их лечат, стерилизуют и стараются найти новых хозяев. Но основные средства, на которые существует приют, поступают от волонтеров, и сколько их будет, никто не знает.

- Я могу войти в любой вольер. Посмотрите, какие здесь собаки. Разве каждая из них агрессивна и опасна для людей? А еще я могу раздвинуть шерсть собакам, и вы увидите, сколько у них блох, - говорит директор приюта Татьяна Дугина, которая тоже пришла на экскурсию.

Что можно сделать сейчас, чтобы, перефразируя пословицу, и люди были целы, и собаки живы?

Депутаты и зоозащитники намерены обратиться в прокуратуру, чтобы указать на незаконность такого небольшого срока содержания собак. По законодательству, их должны содержать не десять дней, а шесть месяцев.

Народные избранники изучат, как внести новую строку в решение горсовета. Дмитрий Петренко обещал рассказать об итогах экскурсии коллегам из горсовета, которые не участвовали в поездке. Сейчас у "Спецавтохозяйства" нет права передавать отловленных собак зоозащитным организациям или официально искать им новых хозяев. В идеале нужен новый регламент, где такое право прописали бы. Об этом заявил депутат Алексей Ложкин. Тогда сотрудники могли бы, возможно, вместе с приютами, пристраивать собак в добрые руки, в том числе через соцсети, и следить за их дальнейшей судьбой.

Как рассказала директор фонда помощи животным "Добрый мир" Елена Олюнина, несколько лет назад приюты выигрывали гранты на льготную стерилизацию собак в частном секторе. После этого стай в частном секторе стало намного меньше. Но эффекта уже практически не видно - в последнее время таких грантов нет.

Средства на содержание собак выделяются из бюджета Омской области. Сумму не повышают несколько лет подряд, хотя дорожают и корма, и препараты. И понятно, что денег в бюджете никогда не хватает на все. Но на то, чтобы жизнь у собак была не совсем собачьей, может хватить. Такое обращение зоозащитники намерены подготовить в адрес врио губернатора Омской области Александра Буркова.

1 / 26 • Это собаки, которых поймали на улицах Омска сотрудники предприятия "Спецавтохозяйство". Максимум через 10 дней их всех усыпят. Фото: Илья Петров. Подробности: <a href="https://omskzdes.ru/society/52433.html" target="_blank">https://omskzdes.ru/society/52433.html</a>

Фото и видео: Илья Петров