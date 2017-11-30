В Омской области активизировались "черные лесорубы"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 19:31, последнее обновление 30 ноября 2017, 19:45  •  печать

В Омской области активизировались "черные лесорубы"

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За незаконную вырубку хвойных пород нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В ходе патрулирования лесных участков госинспекторы Главного управления лесного хозяйства Омской области вместе с сотрудниками полиции выявили факт незаконной рубки деревьев хвойных пород.

- Правонарушители срубили 51 пихту в лесном фонде, ущерб составил более 56 тыс. рублей. Акт о совершении незаконной рубки передан в следственные органы, которые и будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.

Добавим, что что лица, осуществившие самовольную вырубку молодых хвойных деревьев, в зависимости от нанесенного лесному фонду ущерба будут привлечены к административной или уголовной ответственности. Так, за одно незаконно срубленное дерево налагается штраф в размере порядка 5,5 тыс. рублей, за два и более, согласно статье 260 УК РФ, преступившему закон может грозить до 7 лет лишения свободы.

Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области

Теги  •  #елки #лесное хозяйство #черный лесоруб

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Комментарии
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Ада С  •  30 ноября 2017, 20:10

Нужно еще заставлять этих людей высаживать взамен деревья за свой счет, а не только штрафовать.

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