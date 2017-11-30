В Омской области активизировались "черные лесорубы"

За незаконную вырубку хвойных пород нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В ходе патрулирования лесных участков госинспекторы Главного управления лесного хозяйства Омской области вместе с сотрудниками полиции выявили факт незаконной рубки деревьев хвойных пород.

- Правонарушители срубили 51 пихту в лесном фонде, ущерб составил более 56 тыс. рублей. Акт о совершении незаконной рубки передан в следственные органы, которые и будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.

Добавим, что что лица, осуществившие самовольную вырубку молодых хвойных деревьев, в зависимости от нанесенного лесному фонду ущерба будут привлечены к административной или уголовной ответственности. Так, за одно незаконно срубленное дерево налагается штраф в размере порядка 5,5 тыс. рублей, за два и более, согласно статье 260 УК РФ, преступившему закон может грозить до 7 лет лишения свободы.

Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области