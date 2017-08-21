Омский микроминиатюрист Коненко создал спиннер для насекомых

Анатолий Коненко на волне увлечения спиннерами решил создать свой собственный спиннер для насекомых. Его диаметр равен 8 мм, а вес - 0,31 грамма. На сегодняшний день - это самый маленький работающий спиннер в мире. Также было изготовлено ещё несколько вариантов - трёх и пятилепестковых - разных диаметров.

Отметим, что крошечный спиннер создан из свинца. Поверх тяжёлых металлических сплавов нанесено золотое и серебряное покрытие.

Фото: Анатолий Коненко