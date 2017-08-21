Омский микроминиатюрист Коненко создал спиннер для насекомых
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 14:10, последнее обновление 21 августа 2017, 14:48  •  печать

Омский микроминиатюрист Коненко создал спиннер для насекомых

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Известный омский "Левша" Анатолий Коненко сделал миниатюрный спиннер, размер которого меньше сантиметра.

Анатолий Коненко на волне увлечения спиннерами решил создать свой собственный спиннер для насекомых. Его диаметр равен 8 мм, а вес - 0,31 грамма. На сегодняшний день - это самый маленький работающий спиннер в мире. Также было изготовлено ещё несколько вариантов - трёх и пятилепестковых - разных диаметров.

  

Отметим, что крошечный спиннер создан из свинца. Поверх тяжёлых металлических сплавов нанесено золотое и серебряное покрытие.

Фото: Анатолий Коненко

Теги  •  #Анатолий Коненко #насекомое #спиннер

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Комментарии
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Виктория Прищепова  •  21 августа 2017, 15:33

И снова про спиннеры! До чего бесполезная вещь! Лучше бы что-то нужное придумали!

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