Для омских предприятий улучшают рассрочку по оплате долгов за землю

Городской парламент продолжает отстаивать права омских предприятий, пострадавших от несвоевременного начисления платежей за землю. Около тысячи компаний работали на арендованной у города земле и платили за нее, но потом им пересчитали сумму за полтора-два года и выставили большие долги. Это сделали так поздно из-за несвоевременного применения 108 постановления Омской области, которое признал частично незаконным Верховный суд. Депутаты посчитали, что нужно дать предприятиям рассрочку, чтобы они смогли гасить долги постепенно.

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам горсовета Юрий Федотов 5 декабря напомнил, что арендные платежи не у всех увеличились одинаково. У кого-то после принятия 108 постановления правительства размер аренды даже снизился, у кого-то вырос на уровень инфляции. В таких случаях рассрочку предоставлять не будут.

- Мы даем 3,5 года на рассрочку по основному долгу. Если за это время долг погашен, полгода дается на списание пени, - пояснила Инна Парыгина.

Вице-спикер горсовета Андрей Ткачук предложил давать рассрочку по основному долгу не на 3,5, а на четыре года. Главный финансист Омска согласилась с этим предложением.

Алексей Провозин добавил, что нужно убрать из решения слова "может быть" - иначе получается, что рассрочку могут дать, а могут и не дать. Инна Парыгина пояснила, что сначала нужно провести сверку по расчетам на дату предоставления рассрочки, а уже потом принимать решение.

- Что значит "может и не быть", если заявитель к нам с вами обратится официально? Мы чиновники и все заявления рассматриваем в установленном порядке, - пояснила Парыгина.

- Инна Александровна говорит, что человек должен вовремя рассчитаться по рассрочке, а потом прийти и написать заявление, что он претендует на списание пени, - добавил председатель комитета Юрий Федотов.

Лидер единороссов в городском парламенте Сергей Дроздов напомнил коллегам, откуда у предпринимателей вообще взялись задолженности.

- Наши предприниматели платили городу аренду, сумма которой была прописана в договорах. Потом появилась новая формула. Но сумму по ней пересчитали задним числом - только через два года. И оказалось, что предприятия должны мэрии очень большую сумму. Общая задолженность составила 1,6 млрд руб. Кто-то пошел в суд, кто-то попытался погасить долг, который появился не по вине арендаторов. Раз уж так закон у нас выполнили, нам нужно дать возможность предприятиям нормально гасить долги – не так, чтобы им приходилось последнее продавать и людей, работающих там, разгонять, - выступил Дроздов.

Депутаты обсудили, что бюджет нужно наполнять, и напомнили, что предприятия готовы платить. Но рассрочка должна носить заявительный характер, чтобы ее получали те, кому значительно увеличили аренду. Проблема в том, что за четыре года не все смогут рассчитаться по долгам. А кто-то, наоборот, настроен расплатиться сразу, чтобы не было задолженности - ведь с ней и банки неохотно дают кредиты, и разрешение на реконструкцию зданий получить невозможно.

Сергей Дроздов предложил увеличить срок рассрочки, чтобы предприниматели в месяц платили по рассрочке в два раза больше, чем до 108 постановления, а не в 5-10-50 раз.

- А если предприниматель ко мне не пришел, не захотел? Гуляет - и так все десять лет! А если никто не придет за 4-летней рассрочкой до 1 августа 2018 года, мы в суд подадим и взыщем весь долг, - среагировала Инна Парыгина.

- У каждого предприятия своя инвестиционная составляющая. Кто-то заплатил, кто-то судится. Вам нужно пригласить всех предпринимателей, с которыми заключены договоры, и понять, кто как будет рассчитываться с долгами, - среагировал Дроздов.

Депутаты в итоге одобрили поправку Алексея Провозина, по которой из решения исчезают слова "может быть". Поправку Сергея Дроздова по щадящей формуле рассрочки предстоит доработать. Поправка по увеличению срока рассрочки по основному долгу до четырех лет также одобрена. В целом решение примут на пленарном заседании горсовета уже завтра, 6 декабря.