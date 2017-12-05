В Омской области новосибирцы незаконно вырубили десяток пихт
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  5 декабря 2017, 16:26, последнее обновление 5 декабря 2017, 16:39  •  печать

В Омской области новосибирцы незаконно вырубили десяток пихт

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Черные лесорубы из Новосибирска захотели нажиться на омских новогодних деревьях. Это уже не первый случай нелегальной вырубки в Усть-Ишимском районе.

Вчера, 4 декабря, лесные инспекторы ГУ лесного хозяйства Омской области отправились на патрулирование вместе с сотрудниками Усть-Ишимского ОМВД. Во время него они обнаружили девять незаконно срубленных пихт. Причиненный ущерб составил 11 тыс. руб. Об этом сообщает региональное ГУ лесного хозяйства.

Кроме того, менее двух недель назад в этом районе нелегально вырубили 51 пихту. Тогда ущерб от вырубки составил 56 тыс. руб. Теперь черных лесорубов может ждать уголовная ответственность.

Добавим, что за одно незаконно срубленное дерево омичам придется заплатить около 5,5 тыс. руб. А за два и более нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Теги  •  #административное наказание #деревья #черный лесоруб

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