Омичи-банкроты задолжали налоговой более пяти миллиардов рублей
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  5 декабря 2017, 13:27, последнее обновление 5 декабря 2017, 13:43  •  печать

Омичи-банкроты задолжали налоговой более пяти миллиардов рублей

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Более 160 омичей должны налоговой службе 64 млн руб. Долг юридических лиц превышает пять миллиардов рублей.

В региональном УФНС подвели итоги работы с банкротами за девять месяцев 2017 года. По состоянию на 1 октября, 427 должников не заплатили налоги в размере 5,449 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Омской области. Из них 164 должника имеют задолженность в размере 64 млн руб., а 263 юридических лица - 5,285 млрд руб.

При этом 3,672 млрд руб. (69,5 %) от общей суммы задолженности юрлиц приходится на одного налогоплательщика. Добавим, что за девять месяцев этого года налоговой службой обеспечено постуление в бюджет от должников-банкротов 328 млн руб. Это на 120 млн руб. больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Теги  •  #банкротство #должник #налоги #УФНС

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