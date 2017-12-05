Омичи-банкроты задолжали налоговой более пяти миллиардов рублей

В региональном УФНС подвели итоги работы с банкротами за девять месяцев 2017 года. По состоянию на 1 октября, 427 должников не заплатили налоги в размере 5,449 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Омской области. Из них 164 должника имеют задолженность в размере 64 млн руб., а 263 юридических лица - 5,285 млрд руб.

При этом 3,672 млрд руб. (69,5 %) от общей суммы задолженности юрлиц приходится на одного налогоплательщика. Добавим, что за девять месяцев этого года налоговой службой обеспечено постуление в бюджет от должников-банкротов 328 млн руб. Это на 120 млн руб. больше, чем за аналогичный период в прошлом году.