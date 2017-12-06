Из Омска в Барнаул будет ездить поезд с недорогими сидячими местами

10 декабря на всей сети российских железных дорог начнет действовать новый график движения и план формирования поездов. Ранее сообщалось, что экспресс-поезд № 147/148 Омск - Новосибирск будет курсировать в течение года три раза в неделю (по вторникам, четвергам и воскресеньям). Однако это не единственное изменение для Омска.

По просьбам пассажиров в состав скорого поезда № 95/96 Барнаул - Москва на участке от Омска будет включаться вагон с местами для сидения. Согласно данным сайта РЖД, стоимость билета в такой вагон будет начинаться от 853 руб., в то время как место в плацкарте стоит от 960 руб. Также этот поезд теперь будет делать дополнительные остановки на нескольких станциях в границах Новосибирской области и Алтайского края, информирует пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Добавим, что новый график РЖД будет действовать в течение года.