Из Омска в Барнаул будет ездить поезд с недорогими сидячими местами
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 09:58, последнее обновление 6 декабря 2017, 10:07  •  печать

Из Омска в Барнаул будет ездить поезд с недорогими сидячими местами

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Зимой в поезде Москва - Барнаул появится дополнительный вагон с местами, как в электричке.

10 декабря на всей сети российских железных дорог начнет действовать новый график движения и план формирования поездов. Ранее сообщалось, что экспресс-поезд № 147/148 Омск - Новосибирск будет курсировать в течение года три раза в неделю (по вторникам, четвергам и воскресеньям). Однако это не единственное изменение для Омска.

По просьбам пассажиров в состав скорого поезда № 95/96 Барнаул - Москва на участке от Омска будет включаться вагон с местами для сидения. Согласно данным сайта РЖД, стоимость билета в такой вагон будет начинаться от 853 руб., в то время как место в плацкарте стоит от 960 руб. Также этот поезд теперь будет делать дополнительные остановки на нескольких станциях в границах Новосибирской области и Алтайского края, информирует пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Добавим, что новый график РЖД будет действовать в течение года.

Теги  •  #Барнаул #поезд #РЖД

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