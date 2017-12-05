Скоростной поезд из Омска в Новосибирск станет круглогодичным 

Скоростной поезд Омск - Новосибирск теперь будет ходить в течение всего года три раза в неделю.

Скоростной поезд из Омска в Новосибирск по просьбам пассажиров начнет ходить круглый год в новом графике 2018 года. Напомним, что ранее добраться из Омска в Новосибирск на "Дневном экспрессе" можно было только летом и осенью.

Как пояснили "Омск Здесь" в Западно-Сибирском филиале Федеральной пассажирской компании, с 11 декабря согласно новому графику экспресс-поезд № 147/148 с сообщением Омск - Новосибирск будет курсировать в течение года три раза в неделю. Отправление из Омска - по вторникам, четвергам и воскресеньям, из Новосибирска - по средам, пятницам, понедельникам. Не исключено, что экспресс-сообщение продлят и после 2018 года.

Напомним, что скорый поезд сообщением Омск - Новосибирск возит омичей в Новосибирск вместо устаревшей "Ласточки" с апреля прошлого года. Новые поезда являются сезонными и ходят по такому же расписанию. В их состав включены вагоны с местами для сидения, СВ и купе.