Скоростной поезд из Омска в Новосибирск станет круглогодичным 
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  5 декабря 2017, 12:57, последнее обновление 5 декабря 2017, 15:00  •  печать

Скоростной поезд из Омска в Новосибирск станет круглогодичным 

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Скоростной поезд Омск - Новосибирск теперь будет ходить в течение всего года три раза в неделю.

Скоростной поезд из Омска в Новосибирск по просьбам пассажиров начнет ходить круглый год в новом графике 2018 года. Напомним, что ранее добраться из Омска в Новосибирск на "Дневном экспрессе" можно было только летом и осенью.

Как пояснили "Омск Здесь" в Западно-Сибирском филиале Федеральной пассажирской компании, с 11 декабря согласно новому графику экспресс-поезд № 147/148 с сообщением Омск - Новосибирск будет курсировать в течение года три раза в неделю. Отправление из Омска - по вторникам, четвергам и воскресеньям, из Новосибирска - по средам, пятницам, понедельникам. Не исключено, что экспресс-сообщение продлят и после 2018 года.

Напомним, что скорый поезд сообщением Омск - Новосибирск возит омичей в Новосибирск вместо устаревшей "Ласточки" с апреля прошлого года. Новые поезда являются сезонными и ходят по такому же расписанию. В их состав включены вагоны с местами для сидения, СВ и купе.

Теги  •  #Новосибирск #Омск #РЖД #скоростной поезд

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