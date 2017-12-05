В Омской области растет количество заболевших ОРВИ

С 27 ноября по 3 декабря в Омской области зарегистрировано 9273 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Это на 1307 случаев больше, чем на прошлой неделе. Однако специалисты не видят ничего страшного в увеличении количества заболевших.

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ характерна для этого времени года, - пояснили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области. - И выявленные лабораторно вирусы, которые ранее не циркулировали, не представляют большой опасности. Все они являются разновидностями респираторных вирусов.

По сведениями омского Роспотребнадзора, лабораторный мониторинг показывает циркуляцию вирусов парагриппа, аденовирусов, риновирусов, коронавирусов и бокавирусов. На этой неделе в список выявленных вирусов добавились респираторно-синцитиальные (РС-вирусы), которые атакуют верхние нижние пути, их симптомы неотличимы от симптомов других респираторных заболеваний. Вирусы гриппа на территории области пока не циркулируют.