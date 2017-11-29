Грипп пока не пришел, но омичей атакуют бокавирусы

Бокавирусы являются разновидностью респиратурных вирусов, заболеваемость которыми характерна для этого времени года.

С 20 по 26 ноября в Омской области зарегистрировано 7967 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, почти столько же омичей заболело на прошлой неделе - 7973 человека. Этот показатель не дотягивает до эпидемического порога 36,6 %.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области проводят лабораторные исследования, которые показали, что заболеваемость омичей обусловлена вирусами парагриппа, аденовирусами, риновирусами и бокавирусами.

Бокавирус - один из видов респираторных вирусов, - пояснили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе Роспотребнадзора Омской области, - заболевание проявляется как типичное ОРЗ и лечится так же. Определить бокавирус можно только лабораторным путем.

Вирусы гриппа на территории области не циркулируют. Медики напоминают омичам, что при первых проявлениях ОРВИ не следует заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу и выполнять его предписания.