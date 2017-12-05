В Омской крепости состоится слет Дедов Морозов

В программе слета "Дед Мороз - 2017" значатся дефиле, спортивные упражнения, проведение игр с гостями, оценивать которые будет специальное жюри.

Дворец культуры Кировского округа, Омские муниципальные библиотеки, центр досуга "Меридиан" решили провести в Омске мероприятие, подобного которому еще не было. В Омской крепости 23 декабря Деды Морозы будут соревноваться в своем мастерстве и уровне волшебства.

Мы планируем провести слет в несколько этапов. Первый, "Дефиле Деда Мороза", где будут демонстрироваться костюмы сказочных волшебников. На втором этапе "Веселая зарядка" участники будут выполнять спортивные упражнения под наблюдением инструктора. На третьем этапе под названием "Подари игру" конкурсанты выступят в роли ведущих и проведут интерактивные игры с гостями праздника, - пояснила начальник отдела дополнительного образования, искусств и культурно-досуговой деятельности департамента культуры Майя Карымова.

Чиновница отметила, что в случае сопровождения участника слета сказочными персонажами и Снегурочкой конкурсанту могут начислить бонусы. Кстати, оценивать пластику, артистизм, костюмы и сценическую культуру Дедов Морозов будет специальное жюри. Получить награду можно в номинациях "Дед Мороз - 2017", "Дед Мороз-весельчак", "Лучший костюм Деда Мороза", "Дед Мороз-здоровяк".

- К участию в слете приглашаются представители творческих коллективов и любительских объединений всех сфер деятельности: культуры и искусства, социальной и молодежной сферы, учреждений дополнительного образования, а также все заинтересованные лица старше 14 лет, - пояснили в пресс-службе администрации Омска. Подать заявку на участие в слете можно до 20 декабря.