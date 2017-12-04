Телеканал "Продвижение" стал победителем XVI Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"

ТК "Продвижение" (МКР-Медиа) стал победителем XVI Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион", итоги которого объявлены 3 декабря 2017 года на торжественной церемонии в Тюмени. Обладателем бронзового "Орфея" телеканал становится второй год подряд.

Высшую профессиональную оценку в номинации "Телевизионный дизайн" жюри вновь поставило дизайн-студии телеканала "Продвижение", на этот раз за серию межпрограммных роликов "Исчезающая планета". Этот цикл рассказывает о млекопитающих и птицах, занесенных в Красную книгу России, и посвящен Году экологии в России.

Бронзовый "Орфей" вручен директору ООО "Омская телевизионная компания" (продакшн ТК "Продвижение") Виктории Рубан.

- Сегодня за нас болели не только в Омске, но и в Москве, Новосибирске, Красноярске и других городах вещания телеканала. Второй "Орфей" - это награда всей команды ТК "Продвижение", тех, кто создал нам великолепные условия для работы, дал возможность заниматься делом, тех, кто рождает и воплощает творческие идеи. Хочу пожелать коллективу телеканала много-много работы! Если будет над чем трудиться, будет движение вперед. А мы все-таки телеканал "Продвижение" - "Про движение"! - отметила на церемонии награждения Виктория Рубан.

- Проект был очень трудоемким. Наши художники ежедневно в течение года работали над созданием акварельных персонажей и бэкграундов к ним, затем рисунки оцифровывали, анимировали и озвучивали. Созданная аллегория служит напоминанием о том, что редкие животные вскоре могут исчезнуть с лица земли, так же как со временем растворяются, выцветают и исчезают с холста акварельные краски, - рассказал директор дизайн-студии компании "МКР-Медиа" Александр Головко. - Постоянство - признак мастерства, и две награды подряд - это отличный результат.

В 2017 году в финал конкурса "ТЭФИ-регион" в направлении "Просветительское и развлекательное вещание" вышли сразу два проекта телеканала "Продвижение". Кроме роликов "Исчезающая планета", на победу также претендовал проект "Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой" (номинация "Развлекательная программа").

В 2016 году телеканал "Продвижение" впервые получил главный приз всероссийского конкурса "ТЭФИ-Регион". Лучшей работой в номинации "Телевизионный дизайн" жюри посчитало линейку межпрограммных ID-заставок "Год российского кино".

В 2015 году сюжет "Памяти Леонида Киселева", подготовленный автором и ведущим программы о хоккее "Овертайм" Андреем Блохиным, стал победителем "ТЭФИ-Регион" в специальной номинации "Быстрее, выше, сильнее", учрежденной при поддержке Министерства физической культуры и спорта РФ.

Российская национальная телевизионная премия "ТЭФИ" за высшие достижения в области телеискусств учреждена в 1994 году фондом "Академия российского телевидения". Проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Первый региональный общенациональный канал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн.