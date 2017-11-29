"Радио Сибирь" выиграло право на вещание в Красноярске

Сегодня сеть радиостанций "Радио Сибирь" стала победителем конкурса Роскомнадзора на право осуществлять наземное эфирное вещание в Красноярске. Об этом сообщила директор "Радио Сибирь" Оксана Томчак.

Вещание будет вестись на частоте 95,8 FM. Основной управленческий и коммерческий штат для его организации уже сформирован.

За право вещать на частоте 95,8 боролось восемь претендентов, три из которых - станции регионального уровня. За "Радио Сибирь" проголосовало семь членов конкурсной комиссии. Это достойная победа. Через полтора года мы планируем радовать Красноярский край своим сибирским форматом. Я уверена, что мы найдем своего слушателя, а слушатель найдет нас в Красноярске, - рассказала Оксана Томчак.

Сеть радиостанций "Радио Сибирь" начала вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня "Радио Сибирь" работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия. Находится под управлением ООО "Сибирь Глобал Медиа".