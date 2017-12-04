В Омск привезли новогодние почтовые марки с волком Забивакой
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 18:15, последнее обновление 4 декабря 2017, 18:33  •  печать

В Омск привезли новогодние почтовые марки с волком Забивакой

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Серый волк в спортивной форме стал символом Чемпионата мира по футболу 2018 года. Филателисты и футбольные болельщики могут купить на память марки с его изображением в отделениях почты.

Как рассказали в региональной пресс-службе "Почты России", в Омск привезли коллекционные новогодние марки, посвященные волку Забиваке, официальному талисману чемпионата мира по футболу 2018 года. Символ выбрали интернет-пользователи 22 октября. Волк одет в спортивную форму в национальных цветах сборной России и оранжевые спортивные очки, на марках он играет с футбольным мячом. Номинально марки равны 22, 33 и 35 рублям.

Кроме того, дополнительно к маркам выпустили специальные конверты и штемпели для гашения, но за ними необходимо ехать в Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Москву, Нижний Новгород, Ростова-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Саранск или Сочи.

Фото: пресс-служба "Почты России"

Теги  •  #новый год #почта #футбол #чемпионат мира

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