Какие дороги нуждаются в ремонте, омские чиновники узнали из соцсетей

Впервые региональные власти провели опрос омичей, чтобы выяснить какие дороги в городе нуждаются в срочном ремонте. Результаты голосования в соцсети "ВКонтакте" учитывали при формировании списка дорог для планового ремонта на 2018 год.

В 2017 год объем денежных средств дорожного фонда был на 0,4 % больше, чем в предыдущем году и составил 7 млрд 921 млн руб. За 11 месяцев дорожники освоили около 80 % средств. До конца года должны освоить весь объем.

В рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" в Омске и по области отремонтировали 251 км дорог. При выборе объектов для ремонта были учтены результаты опросов в социальной сети во "ВКонтакте".

- Омская область где-то в серединке среди всех регионов по реализации этой программы. Но нас похвалили за опрос жителей при формировании списка дорог на 2018 год и работу в соцсети "ВКонтакте", - рассказал замминистра строительства и ЖКК Дмитрий Христолюбов. - На мнение и замечания омичей мы старались реагировать, ориентироваться, за какую дорогу взяться. И соцопрос подтвердил наши планы.

По словам Христолюбова, жители просили провести ремонт на пр. Маркса и Красном Пути, но покрытие там в удовлетворительном состоянии, а сам ремонт проводить проблематично. Однако, благодаря опросу, в план ремонта включены дополнительные дороги по ул. Завертяева и 2-й Производственной.