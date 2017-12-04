По омским дорогам поедут новогодние автобусы
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 13:07, последнее обновление 4 декабря 2017, 13:15  •  печать

По омским дорогам поедут новогодние автобусы

Автор:

На омских транспортных предприятиях объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление подвижного состава.

Каждый год к новогодним праздникам работники муниципальных предприятий оформляют салоны общественного транспорта, причем по личной инициативе и за свои средства. Как отметили в департаменте транспорта администрации Омска, в мэрию поступает много звонков с просьбами пассажиров отметить тот или иной экипаж за оригинальное оформление салона. В итоге во всех муниципальных предприятиях отрасли и ОАО "ПАТП-2" объявлен конкурс на новогоднее оформление подвижного состава.

- Один из омских трамваев украсят ученики класса, который взял над ним шефство. В школе № 162, где учатся ребята, эту инициативу активно поддержали. Школьники гордятся, что примут участие в такой необычной творческой акции и очень хотят порадовать пассажиров, - отметил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.

Руководство транспортных предприятий оценит творчество коллег 15 декабря, и авторы лучшего новогоднего оформления получат призы.

Теги  •  #автобус #департамент транспорта #новый год #украшение

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Екатерина Семенова  •  4 декабря 2017, 13:35

О, Новый Год к нам мчится, здорово!

Ответить
Последние новости
В Омске у пенсионерки обманом выманили 630 тысяч рублей  •  сегодня, 17:34
Полпред Меняйло не пришел на суд с омским федеральным инспектором  •  сегодня, 16:18
Омич не захотел выписываться из тубдиспансера, устроив дебош  •  сегодня, 16:13
В Омске наказали более трех десятков нелегальных предпринимателей  •  сегодня, 12:59
Из горящей многоэтажки возле СибАДИ госпитализировали омичку  •  сегодня, 11:46  •  
В Омске владелец СТО украл у бизнесмена киоск под мастерскую  •  сегодня, 11:39  •   1
Еще новости