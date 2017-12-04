По омским дорогам поедут новогодние автобусы

Каждый год к новогодним праздникам работники муниципальных предприятий оформляют салоны общественного транспорта, причем по личной инициативе и за свои средства. Как отметили в департаменте транспорта администрации Омска, в мэрию поступает много звонков с просьбами пассажиров отметить тот или иной экипаж за оригинальное оформление салона. В итоге во всех муниципальных предприятиях отрасли и ОАО "ПАТП-2" объявлен конкурс на новогоднее оформление подвижного состава.

- Один из омских трамваев украсят ученики класса, который взял над ним шефство. В школе № 162, где учатся ребята, эту инициативу активно поддержали. Школьники гордятся, что примут участие в такой необычной творческой акции и очень хотят порадовать пассажиров, - отметил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.

Руководство транспортных предприятий оценит творчество коллег 15 декабря, и авторы лучшего новогоднего оформления получат призы.