Омич, не плативший алименты шесть лет, оказался под арестом

Сотрудники УФССП России по Омской области арестовали на 10 суток отца, который в течение шести лет не платил алименты своей дочери. За это время он успел накопить долг в размере более 650 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального УФССП.
В 2014 и 2016 году должник уже привлекался к исправительным работам на шесть месяцев. Однако даже после отработки он не захотел погасить свои долги. По словам матери омича, мужчина уехал на заработки в Краснодарский край и средства на содержание дочери он по-прежнему не выплачивал.
Тогда бывшая супруга мужчины не выдержала и подала в розыск. Некоторое время спустя стало известно, что должник возвращается из Анапы в Омск. После возвращения его доставили в отдел УФССП. Приставы составили в отношении должника административный протокол, который поступил в суд. Мировой судья привлек омича к ответственности, арестовав на 10 суток.
Не так давно было дельное предложение- всех, кто скрывается от алиментов признавать безвестно отсутствующими, а впоследствии- умершими. И платить детям пенсию по потере кормильца.
Только что изменят эти 10 суток ареста? Мне кажется, правильнее привлекать к принудительным работам и удержанию части зарплаты.
Вероятнее всего в дальнейшем, по истечении этих 10 суток придумают ещё какое-то наказание. Но горбатого ведь могила только исправит. Было уже полгода исправительных работ. А вы что предлагаете, загнать мужика на работы до совершеннолетия ребёнка и полной выплаты долга?