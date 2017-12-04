Омич, не плативший алименты шесть лет, оказался под арестом

Мужчина попал под арест после того, как задолжал 650 тыс. руб. на содержание собственной дочери.

Сотрудники УФССП России по Омской области арестовали на 10 суток отца, который в течение шести лет не платил алименты своей дочери. За это время он успел накопить долг в размере более 650 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В 2014 и 2016 году должник уже привлекался к исправительным работам на шесть месяцев. Однако даже после отработки он не захотел погасить свои долги. По словам матери омича, мужчина уехал на заработки в Краснодарский край и средства на содержание дочери он по-прежнему не выплачивал.

Тогда бывшая супруга мужчины не выдержала и подала в розыск. Некоторое время спустя стало известно, что должник возвращается из Анапы в Омск. После возвращения его доставили в отдел УФССП. Приставы составили в отношении должника административный протокол, который поступил в суд. Мировой судья привлек омича к ответственности, арестовав на 10 суток.