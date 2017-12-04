Омич, не плативший алименты шесть лет, оказался под арестом
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 12:14, последнее обновление 4 декабря 2017, 12:27  •  печать

Омич, не плативший алименты шесть лет, оказался под арестом

Автор:

Мужчина попал под арест после того, как задолжал 650 тыс. руб. на содержание собственной дочери.

Сотрудники УФССП России по Омской области арестовали на 10 суток отца, который в течение шести лет не платил алименты своей дочери. За это время он успел накопить долг в размере более 650 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В 2014 и 2016 году должник уже привлекался к исправительным работам на шесть месяцев. Однако даже после отработки он не захотел погасить свои долги. По словам матери омича, мужчина уехал на заработки в Краснодарский край и средства на содержание дочери он по-прежнему не выплачивал.

Тогда бывшая супруга мужчины не выдержала и подала в розыск. Некоторое время спустя стало известно, что должник возвращается из Анапы в Омск. После возвращения его доставили в отдел УФССП. Приставы составили в отношении должника административный протокол, который поступил в суд. Мировой судья привлек омича к ответственности, арестовав на 10 суток.

Теги  •  #алименты #арест #долг #УФССП

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Андрей Жадаев  •  4 декабря 2017, 14:05

Не так давно было дельное предложение- всех, кто скрывается от алиментов признавать безвестно отсутствующими, а впоследствии- умершими. И платить детям пенсию по потере кормильца.

Ответить
Мирослав В-ов  •  4 декабря 2017, 12:33

Только что изменят эти 10 суток ареста? Мне кажется, правильнее привлекать к принудительным работам и удержанию части зарплаты.

Ответить
Dima Elf  •  4 декабря 2017, 13:07

Вероятнее всего в дальнейшем, по истечении этих 10 суток придумают ещё какое-то наказание. Но горбатого ведь могила только исправит. Было уже полгода исправительных работ. А вы что предлагаете, загнать мужика на работы до совершеннолетия ребёнка и полной выплаты долга?

Ответить
Последние новости
В Омске у пенсионерки обманом выманили 630 тысяч рублей  •  сегодня, 17:34
Полпред Меняйло не пришел на суд с омским федеральным инспектором  •  сегодня, 16:18
Омич не захотел выписываться из тубдиспансера, устроив дебош  •  сегодня, 16:13
В Омске наказали более трех десятков нелегальных предпринимателей  •  сегодня, 12:59
Из горящей многоэтажки возле СибАДИ госпитализировали омичку  •  сегодня, 11:46  •  
В Омске владелец СТО украл у бизнесмена киоск под мастерскую  •  сегодня, 11:39  •   1
Еще новости